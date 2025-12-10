Ünlü isimlerin de karıştığı son operasyon geçmişte yaşanan ilginç uyuşturucu haberlerini akıllara getirdi. İşte Türk polisinin 27 yıl önce basına yansıyan ilginç bir uyuşturucu operasyonu...

Türkiye yıllardır devam uyuşturucuyla mücadelesi daha da kendini gösterdi.

Son bir kaç haftadır oyuncular, spikerler ve çeşitli ünlü isimlere yönelik operasyonun fitilini gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonu ateşledi.

Yapılan incelemelerde kimisinin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkarken kimisinin de antidepresan ilaç kullanımından kaynaklı test sonuçları pozitif çıktı. Bazı isimler test sonuçlarına itiraz edeceklerini belirtti.

BAKANLIK GÖZ AÇTIRMIYOR

Polis ve jandarmanın uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve resmi kurumsal hesaplar tarafından operasyonların detayları paylaşılıyor.

72 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyonlarda 970 şüpheli gözaltına alındı. 4 milyondan fazla hap ve yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İLGİNÇ UYUŞTURUCU ZULALARI

Bütün bu operasyonlar geçmişteki benzerlerini akıllara getirdi. Türkiye arşivlerinde zehir tacirlerine, mafyaya, yurtdışından ülkeye sokulan maddelere yapılan pek çok tarihi operasyon yer alıyor.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise ilginç uyuşturucu zulaları...

"Şeytanın bile aklına gelmez" denilecek cinsten zulalar dikkatli polislerin becerileriyle patlatılıyordu.

KOLOMBİYA'DAN TEBRİK KARTI

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında ortaya çıkan ilginç zulalardan biri 1998 yılına ait. "Kolombiya’dan tebrik kartıyla gönderilen 50 gram kokain, İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş’un dikkatinden kaçmıyor"

28 Kasım 1998 tarihli Türkiye gazetesi haberinde operasyonun detayları şöyle:

Uyuşturucu kaçakçılarının, eroin ve kokain ticareti yaparken uyguladıkları yöntemler bazen akıllara durgunluk verecek kadar ilginç oluyor. Ancak polis, bu yöntemleri birer birer ortaya çıkararak zehir tacirlerinin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Kolombiya’dan ülkemize tebrik kartları ile kokain gönderileceği ihbarı alan polis, postaneden söz konusu zarfı alarak inceledi. Tebrik kartına çok iyi zulalanmış 50 gram kokain, Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş’un dikkatinden kaçmadı. Postacı kılığına giren polisler, zarfın gönderildiği adrese baskın düzenledi. Operasyonda Kenya uyruklu Gilhavgagaddy Wanderi, Abonor Samasi Koraniski ve Bensen Karuki Myaci gözaltına alındı.

Türkiyenin zehirle imtihanı: 27 yıl önce polise takılan ilginç uyuşturucu zulalar

İnsanı şaşırtan bu zula, Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş tarafından ortaya çıkarıldı.

EROİN OTOBÜSÜNE BASKIN

Aynı gün ekipler bir başka operasyonda eroin otobüsü ele geçiriyor.

"Altın Hilal" olarak bilinen Afganistan, Pakistan ve İran üçgeninde, otobüsle Hollanda’ya istenen 67 kilo eroin, Türk polisine takıldı" spotuyla aktarılıyor.

Otobüse Bayrampaşa Otoparkı’nda operasyon düzenleniyor. 4 kişi gözaltına alındığı operasyonda zulalara gizlenmiş yaklaşık 1.5 trilyon lira değerinde eroin ele geçiriliyor.

OYUNCAK BEBEK ZULASI

Çocukları çirkin işlerine alet eden "zehir tacirleri" bir oyuncak bebeği zula olarak kullanıyor. Haberin detayları ise şöyle:

Akıl almaz zulaların kullanıldığı uyuşturucu dünyasında bu kez de oyuncak bebek içinden eroin çıktı. Bir ihbarı Narkotik Şube ekipleri, hem kullanıp hem de sattığını belirledikleri Emine Merman isimli kadını yakın takibe aldı.

Uzun süren takip sonrasında polis tarafından yakalanan Emine Merman’ın elindeki bebekte yapılan aramada, bebeğin sırt kısmına zulalanmış 2 poşet içerisinde 2 gram eroin bulundu. Üst araması yapılarak satıcı kadının iç çamaşırından da 3 poşet içinde 3 gram daha eroin çıktı.

