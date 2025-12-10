UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek Samsunspor'da teknik patron Thomas Reis, sözleşme durumu hakkında açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Karadeniz ekibinde Temmuz 2024'ten bu yana görev yapan Alman çalıştırıcı, "Sözleşmemle alakalı konuşmak için uygun bir zaman değil. Sözleşme sezon sonuna kadar devam ediyor. Yarın önemli bir maç var ve iyi bir sonuç alırsak ilk 8’e kalabiliriz. Bunun dışındaki konuşmalar çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis

"SON POZİSYON KABUL EDİLEMEZDİ"

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Reis, "Öz güvenimiz yerinde. Galatasaray maçında sonra söylediğim bir şey vardı; İlk yarı ne yazık ki çok nazik oynadık ve rakibimizi rahat bıraktık. İkinci yarıda güçlü bir karakter koyup, iyi oyun sergiledik. Ancak bizim için zor bir penaltı pozisyonu kararı verildi. Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz 3 gol, hakem sayesinde değil, kendi hatalarımız yüzünden oldu. Ancak son pozisyon kabul edilemezdi. Taraftarımıza her zaman bir mesajımız var. Bundan aylar önce bir Yunan takımına karşı oynamıştık ve stadımız tamamen dolmuştu. Harika bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ama istediğimiz sonucu alamamıştık. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda, tarih yazmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

