İsrail işgali altında bulunan Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan Avustralyalı aktivist Robert Martin, İslamiyet'i seçti. Müslüman olan Martin, kararını "Ben Müslüman olmaya karar verdim. Ve kararım konusunda çok huzurluyum." notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Martin, kararını duyurduğu sosyal medya paylaşımında Filistin ile ilgili gerçekleri yıllar içinde öğrendiğini ve bu süreçte İslam hakkında yanlış yönlendirildiğini fark ettiğini belirtti. 2016'da yaptığı bir okumanın hayatındaki büyük değişimin başlangıcı olduğunu anlatan Martin, bu dönemin kendisi için "derin bir uyanış" olduğunu ifade etti.

"İSLAM HAKKINDA GERÇEKTEN ÖĞRENMEYE KARAR VERDİĞİMDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Filistin'e yaptığı yolculuklarla birlikte zihnindeki önyargıların kırıldığını dile getiren aktivist, İslamiyet ve Müslümanlara dair uzun süre yanlış bilgilere inandığını söyleyerek geçmişteki cehaletinden dolayı üzüntü ve utanç duyduğunu aktardı. Martin, "İslam hakkında gerçekten öğrenmeye karar verdiğimde hayatım değişti." ifadelerini kullandı.

Dindar bir insan olmadığını, hatta dine mesafeli biri olarak yetiştiğini belirten Martin, buna rağmen İslam'ı anlamaya yönelik okumalarının kendisini derinden etkilediğini vurguladı. İslam'ın sadece okunup geçilecek bir inanç olmadığını ifade eden Martin, bu dinin düşünmeyi, çalışmayı ve açık bir kalple yaklaşmayı gerektirdiğini söyledi. Martin, İslam'ı merak edenlere "yorumlu bir çeviri edinmeleri" tavsiyesinde de bulundu.

"MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİM"

Açıklamasında, okuduğu kitapların kendisine bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını belirten Martin, bu sürecin hiç beklemediği şekilde hayatını değiştirdiğini dile getirdi. Martin paylaşımında "Ben Müslüman olmaya karar verdim. Ve kararım konusunda çok huzurluyum." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım ve işgal altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki ablukanın kırılmasını hedefleyen Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan bir sivil girişim olarak biliniyor. Filonun amacı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı barışçıl yollarla aşarak Filistin halkına insani yardım ulaştırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgedeki insani krize çekmek. Daha önce çeşitli ülkelerden birçok aktivist bu filolara katılarak Gazze'deki durumun görünür hale gelmesine katkı sağladı.

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona Limanı'ndan yola çıkarak Gazze'ye doğru deniz yolculuğuna başladı. Ardından filosun bazı tekneleri Tunus Bizerte Limanı ve diğer Tunus limanlarından 13–15 Eylül'de hareket ederek Doğu Akdeniz'de birleşti. Filo, Filistin açıklarına henüz gelmeden uluslararası sularda İsrail botları ve gemileri tarafından engellendi. İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan aktivistler, ülkelerine gönderildi.

