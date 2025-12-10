Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 6,5 kilometrelik yeni yolu tamamlayarak hizmete açtı. İncirliova–Efeler arasında alternatif güzergâh oluşturan yol, trafiği azaltacak ve hastaneye erişimi hızlandıracak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında alternatif bir ulaşım güzergahı daha oluşturan yeni yol, hem bölgedeki trafik akışını rahatlatacak hem de hastaneye erişimi çok daha hızlı hale getirecek.

6 BUÇUK KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMALAR BİTTİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir ulaşım hattı kazandıran yol projesi tamamlandı. Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Aydın Şehir Hastanesi’ne uzanan, iki güzergahtan oluşan toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda çalışmalar hızla tamamlandı.

KENT İÇİ TRAFİĞİ AZALTACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yol ile Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşım çok daha hızlı ve konforlu hale geldi. Otokorkuluk yapımı ile yol çizgi ve logo imalatları da gerçekleştirilen yol, kent içi trafiği de önemli ölçüde azaltacak.

Aydın’ın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızı yol yapım ve yenileme çalışmalarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızı, projelerimizi ve çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

