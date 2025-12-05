Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarını eleştirerek penaltılarının verilmediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.

"SKANDAL BİR KARARDI"

Hakeme ve yayıncı kuruluşa tepki gösteren Thomas Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi." ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİLER YEMEK Mİ YİYORDUNUZ!"

Penaltı pozisyonu nedeniyle VAR hakemlerine tepki gösteren Reis, "Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası