Kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta Kılıçkaya köyü kara yolu ağı ile Sorkunlu köyü kara yolu ağının ikinci bir duyuruya kadar kapalı trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Hava sıcaklığının düştüğü Bayburt’ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle bazı köy yolları ve önemli geçitleri kış sezonunda araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı sonrası bazı yollar kapatıldı

Buna göre Kılıçkaya, Sorkunlu köylerinin kara yolu ağları, Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ile Soğanlı Geçidi vatandaşların can güvenliği için ulaşıma kapalı tutulacak.

Kış boyunca kapatıl olacak yollara alternatif yollar sunuldu

ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Salmankaş Geçidi'nin kış boyunca trafiğe kapalı olacağı bildirilirken, ulaşımın alternatif olarak hizmet veren Şehit Hamit Şahin Tüneli üzerinden sağlanacağı açıklandı.

Bayburt Araklı Dağbaşı, Balahor Yaylası yolu ve Soğanlı Geçidi, kış mevsimi boyunca ulaşıma kapalı tutulacak.

Öte yandan kış şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan güzergâhlar arasında Derebaşı virajları da yer aldı.

Kardan kapanan yollarda tuzlama çalışması başladı

