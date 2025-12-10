Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı: Önemli eksikler
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Brann ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kamp kadrosu açıklanan sarı-lacivertli ekipte öncesi önemli eksikler bulunuyor.
- Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ceza aldı.
- Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, kadro dışı cezaları nedeniyle mücadelede görev alamayacak.
Domenico Tedesco liderliğindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.
3 SAKAT, BİR CEZALI
Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, Norveç kafilesinde yer almadı. UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç cezası bulunan Jhon Duran da Brann'a karşı takımını yalnız bırakacak.
3 OYUNCU KADRO DIŞI
Cezalı ve sakatların yanı sıra Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, kadro dışı cezaları sebebiyle mücadelede görev yapamayacak.
BRAN MAÇININ 20 KİŞİLİK KADROSU
"Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Scymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri"