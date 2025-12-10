İngiltere Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da gözlem görevi yürüten İngiliz askerinin yaşanan kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından bugün kimliği açıklanan İngiliz askerinin 28 yaşındaki Onbaşı George Hooley olduğu bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da gözlem görevi yürüten İngiliz askerinin yaşanan kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün, trajik kazada hayatını kaybeden İngiliz askerinin 28 yaşındaki Onbaşı George Hooley olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Hayatını kaybeden asker) Ukrayna ordusunun yeni savunma kapasitesi testini gözlemlerken yaşanan trajik bir kazada yaralanmıştı. Ailesi bilgilendirildi. Bu zor ve üzücü zamanda düşüncelerimiz onlarla." ifadeleri yer aldı. Bakanlık, olayın cephe hattından uzak bir noktada gerçekleştiğini aktardı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÜLKEMİZE HİZMET ETTİ"

Bugün Başbakanlık Soruşturma Oturumu öncesinde konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“Kendisi, Ukrayna'daki az sayıdaki İngiliz personelinden biri olarak, özgürlük ve demokrasi davası uğruna dünyanın dört bir yanında ülkemize hizmet etti. Bugün onun adını kayıtlara geçirerek minnettarlığımızı ve saygımızı ifade etmek ve hizmetlerinin asla unutulmayacağını belirtmek istiyorum.”

Savunma Bakanı John Healey ise "Ukrayna'daki personelimizin ölümünden ötürü çok üzgünüm. Düşüncelerim, sevdiklerinin ardından yas tutan ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla beraber." ifadesini kullandı.

İngiltere hükümeti, daha önce Ukrayna'da küçük bir grup İngiliz askerinin bulunduğunu açıklamıştı.



