Air Force One’da Salı gecesi yaşanan olay, uçaktaki gazetecileri kahkahaya boğarken Washington kulislerinde de gündem oldu. Trump gazetecilerle sohbet ettiği sırada tuvalet kapısı aniden açıldı ve doğrudan sırtına çarptı. Trump şaşkınlıkla dönüp “Kim var orada?” diye seslense de içeriden kimse çıkmadı

ABD Başkanı Trump, Salı gecesi Pennsylvania’ya doğru ilerleyen Air Force One uçağında gazetecilerle sohbet ediyordu.

Tam bu sırada, dar koridorda bulunan tuvaletin kapısı bir anda açıldı ve Trump’ın sırtına çarptı. Trump, hızlıca dönüp gülerek “Merhaba. Kim var orada?” dedi ancak içeriden kimse çıkmadı. Bu an, uçaktaki gazetecilerin kahkahalarına neden oldu.

LİVİTT ŞAŞKINA DÖNDÜ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Livitt, kapıyı kimin açtığını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Trump ise olayın tamamen eğlenceli olduğunu söyledi ve gülerek durumu geçiştirdi.

Olaydan yalnızca birkaç saniye önce Trump’ın gazetecilere “Uçağa nazik davranın, ben ona özen göstermeyi seviyorum” diyerek espri yaptığı ortaya çıktı.

TUVALETTEN ÇIKMAYAN GİZEMLİ KULLANICI

Kapıyı açan kişinin kim olduğu hâlâ bilinmiyor. Trump kapıya dönüp birkaç kez seslense de içerideki tuvalet kullanıcısı dışarı çıkmadı.

TRUMP DAHA SONRA GÜNDEME DÖNDÜ

Kısa süren bu kesintinin ardından Trump, gazetecilerin sorularını cevaplamaya devam etti. Sağlık hizmetleri ve Affordable Care Act’e (Obamacare) yönelik sübvansiyonlar gibi kritik konular yeniden gündeme geldi. Trump, “Sigorta şirketlerine para vermek istemiyorum. Yıllardır halkı soyuyorlar” dedi.

