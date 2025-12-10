Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinin ardından Benfica ile sözleşme imzalayan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'e döneceği yönünde son günlerde artan iddialara açıklık getirdi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid ile adının anılmasına dair soruya cevap verdi. Portekizli çalıştırıcı, kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.

Jose Mourinho

"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"

Basın toplantısında bir basın mensubu tarafından Xabi Alonso'nun yerine anıldığının belirtilmesi üzerine Mourinho, "Konuyu kapatmam gerekmiyor çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz" sözleriyle iddiaları reddetti.

Xabi Alonso

REAL MADRID'DE 3 KUPA KAZANDI

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında İspanyol devi Real Madrid'de görev yapmış; La Liga (2012), Kral Kupası (2011) ve İspanya Süper Kupası (2013) şampiyonlukları yaşamıştı.

