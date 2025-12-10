SPOR SERVİSİ
Jose Mourinho'dan net cevap: Real Madrid'e dönecek mi?
Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinin ardından Benfica ile sözleşme imzalayan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'e döneceği yönünde son günlerde artan iddialara açıklık getirdi.
Özetle
Spor 2 dk önce
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid ile adının anılması hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.
- Jose Mourinho, Real Madrid iddiası üzerine konunun kapalı olduğunu söyledi.
- Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmıştı.
- Mourinho, Real Madrid ile La Liga (2012), Kral Kupası (2011) ve İspanya Süper Kupası (2013) şampiyonluklar kazanmıştı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid ile adının anılmasına dair soruya cevap verdi. Portekizli çalıştırıcı, kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.
"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"
Basın toplantısında bir basın mensubu tarafından Xabi Alonso'nun yerine anıldığının belirtilmesi üzerine Mourinho, "Konuyu kapatmam gerekmiyor çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz" sözleriyle iddiaları reddetti.
REAL MADRID'DE 3 KUPA KAZANDI
Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında İspanyol devi Real Madrid'de görev yapmış; La Liga (2012), Kral Kupası (2011) ve İspanya Süper Kupası (2013) şampiyonlukları yaşamıştı.
