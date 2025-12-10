İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Vodafone Park saldırısında hayatını kaybeden 40'ı emniyet mensubu toplam 47 kişi, saldırının 9. yılında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 40’ı emniyet mensubu 47 kişi için, 10 Aralık Şehitler Parkı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Tümamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, sporcular, polisler ve şehit yakınları katıldı.

Beşiktaş terör saldırısındaki şehitlerini andı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dualar edildi. Park içerisindeki anıta protokol üyeleri ve şehit aileleri tarafından karanfiller bırakıldı.

Anma programı kapsamında öğle namazı öncesinde Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okunarak mevlit düzenlendi.

