İngiltere'de, daha ağır seyreden 'klade 1' ile 2022 salgınına yol açan 'klade 2'nin birleşimi olan yeni bir maymun çiçeği virüsü varyantı belirlendi. Yetkililer, virüsün evrimleşebileceği konusunda uyarı yaparak yeni bir salgına karşı çağrıda bulundu.

İngiltere’de sağlık yetkilileri, yakın zamanda Asya'ya seyahat eden bir kişide yapılan testler sonucunda, maymun çiçeği virüsünün yeni bir varyantını tespit etti.

Yapılan genom dizilemesi, virüsün halihazırda dolaşımda olan iki farklı maymun çiçeği virüsü türünün unsurlarını içeren "rekombinant" bir form olduğunu gösterdi: Bunlardan biri daha şiddetli seyreden "klade 1", diğeri ise 2022 küresel maymun çiçeğini salgınını başlatan "klade 2".

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni varyantın "önemini değerlendirmeye" devam ettiklerini belirterek, mutasyona uğramaya devam ettiğini vurguladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği hastalığı, çiçek hastalığı ile ilişkili viral bir enfeksiyondur. Derideki kabarcıklar veya kabuklar ile yakın fiziksel temas yoluyla, kirlenmiş giysi, yatak takımı veya havlu gibi malzemelere dokunarak ya da enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıkları yoluyla bulaşabilir. Ayrıca sıçan, fare ve sincap gibi enfekte hayvanlardan da kapılabilir.

Semptomların ortaya çıkması üç haftayı bulabilir ve yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluğu içerir. Tipik olarak ilk belirtilerden sonraki günler içinde bir döküntü belirir.

UKHSA, her iki formun da dolaşımda olması nedeniyle rekombinant varyantın "beklenmedik olmadığını" belirtti ve ortaya çıkışının virüsün evrimleşmeye devam etme potansiyelini ve süregelen genomik sürveyansın önemini vurguladığını ekledi.

KÜRESEL SALGIN GEÇMİŞİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022'deki maymun çiçeği salgını sırasında bir yıllık küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Büyük ölçüde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni etkileyen başka bir maymun çiçeği salgını nedeniyle 2024 yılında ikinci bir halk sağlığı acil durumu ilan edilmiş, bu acil durum ise bu yılın Eylül ayında sona ermişti.

DSÖ’nün 2025 yılının Ekim ayı sonuna kadar olan verilerine göre, dünya genelinde 94 ülkede 201 ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 48 bin doğrulanmış maymun çiçeği vakası kaydedildi.

Diğer taraftan, Oxford Üniversitesi'nde küresel sağlık araştırmaları profesörü olan Trudie Lang, "Bu varyantın İngiltere'de ve dünyanın herhangi bir yerinde daha fazla vakası ortaya çıkarsa, bulaşma yolunu, hastalığın seyrini ve şiddetini anlamak önemli olacaktır, böylece bu türün öncekilerden daha tehlikeli olup olmadığını değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

