Yeni araştırmalar, katarakt ameliyatının ileri yaşta bunama ve Alzheimer riskini yüzde 29 azaltabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, net görmenin beyin sağlığı için önemli olduğunu vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Amerika’da yapılan yeni araştırmalar katarakt ameliyatının, alzaymır hastalığı ve diğer bunama türlerinin riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Amerika’nın en prestijli tıp dergilerinden JAMA Internal Medicine’da yayınlanan araştırma sonucuna göre katarakt ameliyatı olanların ileri yaşlarda bunama riskinin yüzde 29 daha düşük gözlendiğini söyleyen göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Araştırmacılar, bozuk görmenin, beyne veri girişini azaltabildiğini ve bunun da bunama için bir risk faktörü olan beyin küçülmesine sebep olabildiğini öne sürüyor” dedi.

