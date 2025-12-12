NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, birliğe üye olan ülkelerin Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini açıkladı. Rutte, "NATO ülkeleri dedelerimiz ve büyük dedelerimizin gördüğü ölçekte bir savaşa hazırlanmalı" dedi. İngiltere'de bir bakan ise ülkenin hali hazırda savaş düzeyinde olduğunu duyurdu.

Dailymail’de yer alan haberde, İngiltere'nin Rusya ile silahlı bir çatışmaya hazırlanması gerektiği belirtildi. İngiltere Gaziler ve Halktan Sorumlu Parlamento Bakanı Alastair Carns, ülkenin "savaş düzeyinde" olduğunu belirterek, "savaşın gölgesinin Avrupa'nın kapısında" olduğu uyarısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ittifak üyelerine "Dedelerimiz ve büyük dedelerimizin gördüğü çatışma ölçeğine hazırlanın" çağrısı yaptı.

Savaş NATOnun kapısında!: Dedelerimizin gördüğü kadar büyük olacak

RUTTE: PUTİN'İN BİR SONRAKİ HEDEFİ AVRUPA

Almanya’nın başkenti Berlin'de konuşan Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bir sonraki hedefinin" Avrupa” olduğunu öne sürerek, "Şimdiden tehlike altındayız" dedi. İngiliz Bakan Carns ise, son bir yılda İngiltere'ye yönelik Rus tehdit ve saldırılarında yüzde 50'lik bir artış yaşandığını belirtti. Olayların toplam sayısı kesinlikle gizli tutulsa da, sayının "yüzlerle" ifade edildiğini söyledi.

İngiltere'nin Rus casusluk ve siber tehditlerden korunması amacıyla kurulan Askeri İstihbarat Servisleri'nin lansmanında konuşan Bakan, "Savaşın gölgesi Avrupa'nın kapısını çalıyor ve bu savaş, son zamanlarda deneyimlediğimizden daha büyük ve kanlı olabilir" ifadelerini kullandı. Carns, İngiltere'nin Irak ve Afganistan çatışmalarındaki kayıplarının, Ukrayna'daki bir haftalık kayıplara denk geldiğini vurguladı ve "İngiltere'nin savaş düzeyinde olup olmadığını soruyorsanız, evet, öyle" dedi.

"NATO ÜYELERİ SAVAŞ ZİHNİYETİNE GEÇMELİ"

Rutte, NATO üyelerini "savaş zamanı zihniyetine" geçmeye çağırdı ve çok fazla ülkenin "sessiz rehavet içinde" olduğu konusunda uyardı.

İNGİLTERE'DE SAVUNMA BÜTÇESİNDE SIKINTI

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Kraliyet Donanması komutanının İngiltere'nin Kuzey Atlantik'te Rusya'yı caydırmakta zorlandığını itiraf etmesi üzerine savunma bütçesi konusunda baskı altına girmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı General Sir Gwyn Jenkins, Rusya'nın Kuzey Filosu'na "milyarlarca yatırım yaptığını" belirtirken, kronik denizaltı eksikliğine dikkat çekti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'DA REFERANDUM SİNYALİ

Rusya Ukrayna'da 28 yaşındaki Onbaşı George Hooley'in ölümünün ardından İngiltere'ye karşı söylemini sertleştirdi. Paraşütçünün, cephe hattından uzakta, bir kazada hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Zakharova, Ukrayna'daki herhangi bir yabancı askerin "meşru hedef" olarak görüleceği uyarısında bulundu.

İngiliz Bakan Carns, Ukrayna'daki çatışmalarda "önümüzdeki iki hafta içinde" önemli gelişmeler olabileceğini öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bir barış anlaşması görüşmelerinde ülkenin "kırmızı çizgilerinden" birinde büyük bir tavize işaret etti. Aylardır Rusya'ya herhangi bir toprak fedakarlığını reddeden Zelenskiy, İngiltere, Amerika ve diğerleriyle yaptığı bir haftalık görüşmelerin ardından bu konuda referandum yapma planlarını duyurdu.

