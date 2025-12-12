ABD'de sızdırılan yeni belgeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa'yı Yeniden Harika Yap" adlı proje kapsamında 4 ülkeyi Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaştırmak için plan yaptığını gösterdi. Proje, AB'nin kitlesel göç konusunda zayıf olduğunu öne sürerek, AB'nin muhafazakar değerler benimsemesi gerektiğini belirtiyor.

Defense One tarafından yayımlanan gizli dosya, iddialara göre Trump yönetiminin bu dört ülkeyi AB'den ayırarak Avrupa'nın siyasi yapısını temelden değiştirecek bir plan üzerinde çalıştığını gösteriyor. Belgede ayrıca, ABD'nin "egemenlik arayışında olan ve geleneksel Avrupa hayat biçimlerini koruma/yeniden tesis etme çabasında olan" siyasi partilere ve hareketlere destek vermesi tavsiye ediliyor.

"AVRUPA LİDERLERİ KİTLESEL GÖÇ KARŞISINDA ÇARESİZ"

Trump'ın yeni doktrini, Avrupa liderlerini kitlesel göç karşısında çaresiz olarak nitelendiriyor, AB'yi ulusal egemenliği aşındırmak, siyasi özgürlükleri engellemek ve bireysel devletlerin gücünü zayıflatmakla suçluyor. Projenin sızdırılmasının, Avrupa'nın "uygarlık" silinmesi' tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını içeren 33 sayfalık resmi Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin yayınlanmasından sadece bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

"BU ÜLKELER AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN UZAKLAŞTIRILMALI"

Defense One, Beyaz Saray'ın kamuya açıkladığı versiyondan önce kapalı kapılar ardında dolaşan stratejinin 'daha kapsamlı bir versiyonundan' alıntılar yayınlayarak tansiyonu artırdı. Siteye göre, bu taslak açıkça Polonya, Avusturya, İtalya ve Macaristan'ı ABD'nin 'Avrupa Birliği'nden uzaklaştırma hedefiyle daha fazla çalışması gereken ülkeler' olarak listeliyordu.

AB LİDERLERİNDEN TEPKİ

Avrupa'dan gelen tepki anında ve öfkeli oldu. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, ABD'nin Avrupa'nın siyasi tercihlerini dikte etme hakkı olmadığını söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, ABD'ye doğrudan hitap ederek, "Avrupa sizin en yakın müttefikinizdir, sorununuz değil. Ve ortak düşmanlarımız var" dedi. Öte yandan, Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, raporu memnuniyetle karşılayarak, "Avrupa, açık sınırlar ve kitlesel göç sayesinde hızla ortaçağ kıtasına dönüşüyor" yorumunu yaptı.

UKRAYNA'DAKİ GERİLİM

İddiaların ortaya çıkmasından kısa süre sonra Trump, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri Fransa, İngiltere ve Almanya'ya karşı sabırsızlığını dile getirdi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde 'sert sözler' kullandığını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi barış anlaşması teklifini okumakta ağırdan almakla suçlayarak hayal kırıklığını ifade etti. Rusya'nın ABD'nin barış teklifine sıcak baktığını, ancak Zelenskiy'nin henüz ikna olmadığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Kirill Dmitriev ise X üzerinden destek vererek, "AB ve İngiltere liderleri Babayı(Trump'ı) dinlemeli" diye yazdı.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Bu sızıntı iddiaları, başta Avrupa medyası olmak üzere geniş çaplı alarma neden olurken, Beyaz Saray iddiaları şiddetle yalanladı. Bir sözcü, alternatif bir strateji versiyonu fikrini bile reddederek iddiayı kesin bir dille geri çevirdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, "Başkan Trump şeffaftır ve ABD hükümetini kurulu ilkelerini ve önceliklerini uygulamaya yönlendiren bir ulusal güvenlik stratejisi imzalamıştı" dedi.

