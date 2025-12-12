Anadolu Ajansı
AJet'ten yüzde 40 indirim! Biletler satışa çıktı
AJet yurt dışı seyahatleri için indirim kampanyası başlattı. Yüzde 40 indirimli biletler satışa çıktı. İşte detaylar...
AJet, yurt dışı uçuşlar için kampanya başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 15 Ocak-12 Mart 2026 tarihlerindeki seyahatlerde kullanılabilecek.
HANGİ BİLETLERDE GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında basic sınıfı biletlerin yanı sıra ecojet, flex ve premium bilet çeşitlerinde de ek yüzde 40 indirim yapılacak.
İndirimli biletler "AJet.com" ve "AJet Mobil" uygulaması üzerinden alınabilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR