Ukrayna'da Rusya saflarında savaşan ve "Donbas Kovboyu" olarak tanınan 60 yaşındaki ABD vatandaşı Russell Bentley'i işkenceyle öldüren üç Rus askeri, 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Ukrayna’nın Donetsk şehrinde askeri mahkemede görülen davada, iki askere 12'şer yıl, bir askere ise 11 yıl hapis cezası verildi. Bu dava, yabancıları kendi tarafına çekmeye çalışan Moskova için utanç verici bir duruma neden olurken, Kremlin saflarında savaşmayı düşünen Batılıların karşılaşabileceği muamele konusunda Ukrayna yanlısı çevrelerde alay konusu oldu. Rus yetkililer olayı trajik bir istisna olarak göstermeye çalıştı.

CESEDİNİ BİR ARABADA PATLATARAK YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR Bentley, eşinin ifadesine göre Ukrayna güçlerinin bombardımanının ardından dışarı çıktıktan sonra Nisan 2024'te Rus kontrolündeki Donetsk yakınlarında kaybolmuştu. Soruşturma sonucunda askerlerin onu döverek ve işkence ederek öldürdüğü, ardından cesedini bir arabada patlatarak suçu gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.



Mahkemeye çıkan askerlerin, bir askeri onarım tesisi yakınlarında Ukrayna saldırısının sonuçlarını filme almaya hazırlanan Bentley'i bulduklarını söyledi. Gazeteci olduğu yönündeki açıklamasını dikkate almayarak başına çuval geçirdikleri ve işkenceyle öldürdükleri belirtildi. Rus medyasında yayınlanan bir fotoğrafta Bentley, bir saldırı tüfeği, Rus yanlısı bir bayrak, Texas'tan bir hatıra ve Vladimir Lenin'in büstünün yanında yatakta otururken görülüyordu.

DONBAS KOVBOYU OLARAK BİLİNEN RUSSELL BENTLEY KİMDİR? Hayatının son on yılını Rus davasına sadık bir hizmetkAr olarak geçiren 60 yaşındaki Bentley, kendi memleketi olan ABD Texas'ta solcu bir öğrenci olarak kariyerine başladı. 20'li yaşlarında askere katıldı ve 1980'lerde Almanya'da bir üste görev yaptı. ABD'ye döndükten sonra Teksas'ta barmenlik yaptı.

UYUŞTURUCU SATMAKTAN HAPİS YATTI Bentley, 1990 yılında Minneapolis'e taşınarak ormancılık yapmaya ve ardından esrarın yasallaştırılması için aktivist olmaya karar verdi. Bu davası onu, uyuşturucu yasağına karşı çıkan Grassroots Partisi'nden ABD Senatosu adayı olmaya bile itti. Seçilemeyince sosyalizmden komünizme, uyuşturcu aktivistliğinden uyuşturucu satıcılığına geçti. Bu son faaliyeti nedeniyle yasal sorunlar yaşadı ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

RUS YANLISI PROPAGANDACI Cezasını tamamladıktan sonra, 2010'lu yılların başında Austin, Texas'a yerleşerek peyzaj mimarı oldu ve bu sırada Rus yanlısı haber sitelerinde vakit geçirmeye başladı. Bu kaynakların sunduğu "alternatif gerçeklik," 2014'teki Rusya'nın Kırım'ı işgalini ve Donbas'taki çatışmaları, "Kiev'de konuşlanmış Nazi yanlısı unsurlara karşı bir savaş" olarak görmesine neden oldu.



BENTLEY'İN DONBAS’A KATILIMI Bentley, 2014 yılında Donetsk'e taşındı ve Donbas'taki ana Rus yanlısı birliklerden biri olan Vostok taburuna katıldı. Ancak altı ay savaştıktan sonra sosyal medyada ve Rus haber kuruluşu Sputnik'teki düzenli görünmelerinde kullandığı "Texas" ve "Donbas Kovboyu" takma adlarıyla anılmaya başladı. Ardından on yıl boyunca çeşitli Rus yanlısı ve aşırı milliyetçi web siteleri ve medya için "savaş muhabiri" olarak Donbas'ta görev yaptı.

BENTLEY’İN RUS VATANDAŞLIĞI Bentley, 2015 yılında Rus bir kadınla evlendi ve Ortodoks inancına geçti. Ardından Rus vatandaşlığı aldı ve Donetsk bölgesinde "büyük bahçeli küçük bir ev" satın aldı. Londra Ekonomi Okulu'nda Rusya uzmanı olan Jeff Hawn'a göre, güçlü Teksas aksanına sahip bu "muzaffer Putinizm öğrencisi," özellikle Rus kamuoyuna yönelik Kremlin propagandası için çok faydalıydı. Hall ise, Bentley'nin "Rus ideolojisinin Batı'da ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de benimsendiğinin canlı kanıtı" olduğunu söyledi.

“DONBAS KOVBOY”UNUN ÖLÜMÜNÜN ETKİLERİ "Donbas Kovboyu", Rusya saflarında yer alan tek Batılı değildi, ancak Hall'a göre Bentley'nin kameralar önünde çok rahat olması ona diğer savaşçılara göre bir avantaj sağlıyordu. Ölümünden bu yana aşırı milliyetçi blogcuların büyük tepki göstermesinin nedenlerinden biri de bu oldu. Hall, "Ruslar ordunun, medeniyetler savaşı mesajlarını Rusya sınırlarının ötesine taşımalarına yardımcı olabilecek az sayıdaki Amerikan sesinden birini koruyamamasına üzülüyorlar" dedi.



Hawn'a göre bir diğer neden ise, "Bu aşırı milliyetçilerin, Ukrayna'daki savaşı gerektiği gibi yürütmemekle suçladıkları Sergey Şoygu'nun Savunma Bakanlığı'nı eleştirmeye devam etmek için onun ölümünü kullanabilmeleri"ydi. Bentley'nin ölümü, Rusya Genelkurmayının Donbas'taki Rus işgali altındaki bölgeler üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığına dair bir kanıt olarak görülüyor.

