Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal 

Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal 

Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal 
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarları listesini güncelledi. Peynirden kıymaya, zeytinyağından baharata kadar birçok üründe hile tespit edilirken, listenin en dikkat çeken detaylarından biri de ünlü tatlıcı Hacıoğlu'nun baklavasından çıkan madde oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi... 

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor. 

BİRÇOK GIDA ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ 

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi. 

Buna göre; baklava, tereyağ, peynir, yoğurt, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bal ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. 

Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal  - 1. Resim

ÜNLÜ TATLICIDA SKANDAL 

Listenin en dikkat çeken detayı ise ünlü tatlıcıdaki skandal oldu. "Hacıoğlu" markasına ait fıstıklı baklavada gıda boyası tespit edildi. 

Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal  - 2. Resim

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi:

