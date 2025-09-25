Gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal 

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor.

BİRÇOK GIDA ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.

Buna göre; baklava, tereyağ, peynir, yoğurt, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bal ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi.

ÜNLÜ TATLICIDA SKANDAL

Listenin en dikkat çeken detayı ise ünlü tatlıcıdaki skandal oldu. "Hacıoğlu" markasına ait fıstıklı baklavada gıda boyası tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi: