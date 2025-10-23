Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi, Roma'yı devirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında Viktoria Plzen, deplasmanda karşılaştığı AS Roma'yı 2 golle mağlup etti.

Olimpico'da oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Viktoria Plzen, 2-1'lik skorla galip geldi.

ROMA'NIN TEK GOLÜ DYBALA'DAN

Çek ekibi Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Prince Adu ve 22. dakikada Cheick Souare kaydetti. Ev sahibi Roma'nın tek golü ise 54. dakikada Paulo Dybala'nın penaltısından geldi.

ZEKİ ÇELİK 67 DAKİKA SÜRE ALDI

İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.

PLZEN NAMAĞLUP İLERLİYOR

Bu galibiyetle birlikte Viktoria Plzen, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Roma ise 3 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇTA RAKİP FENERBAHÇE

Viktoria Plzen, bir sonraki maçında 6 Kasım'da temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Roma ise deplasmanda Rangers ile karşılaşacak.