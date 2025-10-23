39'luk Edin Dzeko tarihe geçti: 3-0'lık maçta rekor
İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, Rapid Wien karşısında attığı golle UEFA Konferans Ligi tarihine geçti.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Fiorentina, deplasmanda karşılaştığı Rapid Wien'i 3-0 mağlup etti.
İtalyan ekibinin galibiyet gollerini Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundsson kaydetti.
FIORENTINA 2'DE 2 YAPTI
Fiorentina deplasmanda farklı bir galibiyete imza atarak turnuvada ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Rapid Wien ise ikinci maçında da yenilgiyle ayrılıp puansız kaldı.
DZEKO TARİHE GEÇTİ
Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 39 yaşında kaydettiği golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.
39 yaşından 213 gün alan ve 40’a merdiven dayayan Fenerbahçe’nin eski golcüsü kırılması güç bir rekora imza attı.
FENERBAHÇE'YE FIORENTINA'YA GİTTİ
Kariyerinde Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina’ya 2 yıllık imza atmıştı.