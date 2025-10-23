Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan evinde 90+4'te yıkıldı

Arda Turan evinde 90+4'te yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Polonya ekibi Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'si, Legia Varşova ile kozlarını paylaştı.

Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova, 90+4'te bulduğu golle 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Legia Varşova'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4. dakikalarda Rafal Augustyniak kaydetti.

Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 61. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik'i konuk edecek. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.

