Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkisinde devrildi. Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

AYNI ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

