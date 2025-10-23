Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkisinde devrildi. Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.
AYNI ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru