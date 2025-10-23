Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü

Adıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da bir baba, arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanıp kriz geçirdi. Ardından boş araziye bırakılan adamın o anlarına şahitlik eden 5 yaşındaki çocuğu ise yürekleri sızlattı.

Kahreden anlar Adıyaman'da yaşandı. Boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D. isimli şahıs, iddialara göre arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek kriz geçirdi.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir şahıs araç içerisindeki koltukta kendinden geçerken bir şahıs ise yerde krize giren M.D.’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Adıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü - 1. Resim

BABASININ İÇLER ACISI HALİNİ GÖRDÜ... 

Vatandaş kalabalığının çoğalması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası M.D., arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi.

Adıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.’ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, korkmaması için ilgi gösterildi.

Adıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü - 3. Resim

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Sağlık çalışanlarından Büşra Özdemir, Gülcan Pulat ile Yasin Gürler, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye ve babasının o halini göstermemeye çalıştı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve tedavileri ret eden M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.’yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.’yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TESK’ten vergi erteleme çağrısı: Esnaf hazır değil!
