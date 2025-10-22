Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşında

Adıyaman Atatürk Barajı kıyısında su seviyesinin çekilmesiyle balıkçılar tarafından su altındaki kaya resimlerini görüntüledi. 12 bin yıl öncesine ait av sahnesini simgeleyen kaya resimleri, tamamen temizlendikten sonra kopyasının çıkartılarak Adıyaman Müzesi'nde sergilenecek.

Adıyaman'da kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen bulunan Epipaleotik Dönem'e ait su içerisindeki kaya resimleri kontrol edildi. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle bu yıl da kaya resimlerinin açığa çıkmış olma ihtimaline karşı tekne ile Atatürk Barajı'nda kaya resimlerinin bulunduğu Kahta ilçesine bağlı Belören mevkiine giden yetkililer, kaya resimlerinin su seviyesinin yaklaşık 1 metre altında olduğunu gördü.

Su içerisine giren müze müdürlüğü yetkilileri su altındaki kaya resimlerini görüntüledi. Kaya resimlerinin neredeyse tamamının midye kabuklarıyla kaplandığı görüldü. Ön temizleme yapan ekipler, resimlerin sağlam olduğunu tespit etti. Önümüzdeki günlerde kaya resimlerinin tamamen temizlenip bir kopyasının çıkartılarak Adıyaman Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

RESİMLER, 12 BİN YIL KAZIMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ 

En az 12 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin kazıma tekniği ile yapıldığı biliniyor. Stilize figürler ile 'av sahnesinin' resmedildiği sahnede insan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi.

"BİR KOPYASINI MÜZEYE KOYMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kaya resimleriyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık 8 yıl önceki su seviyesinden daha yüksek bir seviyede. Ve burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduk. Su altında yaptığımız incelemelerde ise üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı. Ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip net bir görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz" dedi.

Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise, "Bugün Belören'de bulunan kaya resimlerini incelemek için geldik. Normal dönemde su seviyesi çok yüksek olduğu için kesinlikle ulaşmak imkansızdı. Şu mevsim an itibariyle suyun en düşük seviyede olduğu zamanlar. Biz de geldik bunun üzerine bir kontrol yaptık ama yine hala tam olarak açığa çıkmamıştı. Yaklaşık bir buçuk iki metre derinlikteydi hala" diye konuştu.

