Terör örgütü PKK’dan temizlenen Halep, Türkiye’nin yardımıyla Suriye’nin yeniden kaldıraç gücü olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Suriye’de başlatılacak inşa ve ihya seferberliği için kolları sıvayan iş dünyası ve yerel yönetimler Halep’e çıkarma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu beraberindeki heyetle Halep Valisi Azzam el-Garip’i makamında ziyaret etti. Sahaya inerek çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunan heyet, altyapı, şehircilik ve insani ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “Halep’in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında iş birliğini hayata geçireceğiz. Bölgesel kalkınma ve ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz” dedi.

BUGÜNKÜ HALEP ÇOK FARKLI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de alt yapı ve üst yapı projeleriyle şehri daha da yaşanabilir hâle getireceklerini ifade ederek “Biz zaten Halep ve Şam’ın kardeş belediyesiyiz. Protokolümüzü yeniledik. Bir yıl sonraki Halep muhteşem olacak” dedi.

Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman, bölgede büyük bir ekonomi var diyen Şahin “Güvenli şehir olma çok önemli. İçeriye girdiğiniz zaman kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bugün gördüğüm Halep, dün geldiğim Halep’ten çok farklı. Şu gördüğünüz yaşam yoktu. Şehir ekonomisi hareketlenmiş” ifadelerini kullandı.

AK Parti heyetinden çıkarma: Bir yıl sonra Halep muhteşem olacak

ŞAHİNBEY’DEN TAM DESTEK

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Halep’in ayağa kaldırılması için desteklerini sürdüreceklerini söyleyerek “Bir buçuk ay önce Halep Valimiz, Şahinbey Belediyemizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Ayrıca beş çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri gönderdik” diye konuştu.

Halep Belediye Başkanı Muhammed Ali el-Aziz ise “İnsanlar ülkesine dönmeye başladı. Nüfusumuz 1,7 milyondan 4 milyona çıktı. Daha fazla konut ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Şehri ayağa kaldırmak için Türk kardeşlerimizin yardımına ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası