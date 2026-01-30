Türkiye’de geçen yıl 0-4 yaş bandında ve daire nitelikli konutlar dikkat alındığında; ortalama satış fiyatı %30,74 arttı ve bu oran yıllık enflasyonun hafif de olsa altında kaldı. Ancak “büyükşehir” statüsünde bulunan iller dikkate alındığında; Aralık 2025 itibarıyla 24 şehirde yıllık fiyat artışları enflasyonu yendi. 4 ilde yıllık artışlar %40’ın da üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut fiyatlarında bazı büyükşehirlerde fiyatlar 10 milyon TL bandının da üzerine çıkarken, 2026’da da konut yatırımcısı yeni fırsatlara odaklandı.

Geçen yıl 0-4 yaş bandında ve daire nitelikli konutlar dikkat alındığında; Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu statüdeki dairlerde yıllık artış ise Endeksa verilerine göre %30,74 olarak ölçüldü. Bu artış, yıllık bazda %30,89 olan TÜFE’nin hafif de olsa altında kaldı ve fiyatlarda sınırlı bir reel düşüş gerçekleşti.

BÜYÜKŞEHİR FARKI

Ancak “büyükşehir” statüsünde bulunan iller dikkate alındığında; Aralık 2025 itibarıyla 24 ilde yıllık fiyat artışları enflasyonu yendi. Bu iller, ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık artış oranları şöyle sıralandı:

-Muğla: 56.624 TL/m2 (%46,60)

-Ankara: 44.156 TL/m2 (%46,43)

-Denizli: 40.463 TL/m2 (%42,33)

-Diyarbakır: 38.771 TL/m2 (%40,11)

-Trabzon: 36.186 TL/m2 (%39,31)

-Kayseri: 24.362 TL/m2 (%39,14)

-Erzurum: 30.011 TL/m2 (%38,65)

-Manisa: 37.543 TL/m2 (%38,10)

-Samsun: 39.403 TL/m2 (%37,92)

-İstanbul: 66.100 TL/m2 (%37,21)

-Antalya: 49.401 TL/m2 (%36,80)

-Adana: 30.765 TL/m2 (%36,47)

-Kocaeli: 38.806 TL/m2 (%35,58)

-Tekirdağ: 34.700 TL/m2 (%35,29)

-Van: 32.488 TL/m2 (%34,98)

-Mardin: 23.379 TL/m2 (%34,04)

-Şanlıurfa: 25.884 TL/m2 (%33,40)

-Eskişehir: 34.812 TL/m2 (%33,30)

-İzmir: 51.056 TL/m2 (%31,77)

-Gaziantep: 29.764 TL/m2 (%31,67)

-Konya: 30.415 TL/m2 (%31,64)

-Balıkesir: 47.105 TL/m2 (%31,64)

-Bursa: 36.493 TL/m2 (%31,63)

-Ordu: 38.483 TL/m2 (%31,57)

(Not: Liste, fiyat artış oranlarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.)

4 ŞEHİR YÜZDE 40’I AŞTI

“Büyükşehir” belediyeleri arasında Muğla, Ankara, Denizli ve Diyarbakır’da artışlar %40 barajının da üzerinde gerçekleşti. Anadolu’nun farklı bölgelerinde öne çıkan bu iller, konut yatırımcısına reel olarak en yüksek getiriyi sundu. Mega kent İstanbul’da ise ortalama fiyat artışı %37’yi geçti.

FİYATLAR YÜKSEK Mİ?

Konut sektöründe zaman zaman “fiyatlar yüksek mi” soruları gündeme gelirken; konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, “Son yıllarda maliyetlerde önemli artışlar yaşandı. Dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Bununla birlikte kredili satışlar tarihî düşük seviyelerde. Her 100 satıştan 85’i peşin alımlarla gerçekliyor. Kredili satışlar düşük olduğu için burada da risk söz konusu değil. Türkiye’de kiralar da yükseldi ve konutta amortisman süreleri 15 yıl olan tarihi ortalamaların altına geriledi, bugün 13,5 yıl seviyelerine kadar düşüş yaşandı” görüşünü dile getiriyor. Bu faktörlerin, “konut fiyatlarında bir balon riski olamadığını” gösterdiği de ifade ediliyor.

