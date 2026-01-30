Adana’da bir eve düzenlenen operasyonda, 4 kilo 983 gram bonzai üretiminde kullanılan hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucuyu satmadığını, kullandığını ve bu nedenle toplu aldığını savundu ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.A.'nın (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin oturduğu eve baskın yaptı. Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden 4 kilo 983 gram bonzai üretildiği belirtildi.

"UYGUN BULUNCA TOPLU ALIYORUM"

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Uyuşturucu madde satmıyorum, kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlar toplu alıyorum" dediği öğrenildi.

