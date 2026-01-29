Kaydet

Antalya’nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak’ta sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma G.I., apartman bahçesinde park halindeki motosikletine yöneldiği sırada üzerine bastığı foseptik çukurunun kapağı kırıldı. Bir anda yağmur sularıyla dolu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurun içine düşen genç kız, çevredekilerden yardım istedi. Çığlıkları duyarak olay yerine koşan komşuları, Fatma G.I.'ya bir sopa uzatarak su yüzeyinde kalmasını sağladı ve ardından el birliğiyle genç kızı düştüğü yerden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve şoka girdiği görülen genç kız, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası