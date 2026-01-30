Altın fiyatlarında son dakika! 30 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:25 itibarıyla 7.270 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde 7.811 TL ile rekor kıran gram altında sert kâr satışı yaşanırken, 1 günde zirveden yaşanan düşüş 500 TL’yi aştı. Ons altının 5.602 dolar rekorundan 5.200 dolara gerilemesi gram altını da vurdu. Bu arada dün 120 doları aşan gümüş fiyatı da bugün ilk işlemlerde 110 dolara kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında dünkü rekor denemesinin ardından sert düşüşler yaşanıyor. Küresel piyasalarda 5.602 dolar ile zirvesini gören ons fiyatı dün %0,89 düşüşle 5.370 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de ivme kaybı devam ediyor. TSİ 06:25 itibarıyla ons altın fiyatında 5.200 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

30 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıyor. Gram fiyatı spot piyasada dün 7.811 TL ile tarihi rekorunu kırmıştı. Kapanış ise 7.497 TL’den gerçekleşti. 30 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:25 itibarıyla 7.270 TL’den güne başlıyor. Böylece spot piyasada 1 günde zirveden yaşanan düşüş, 500 TL’yi aştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.720 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.585 TL’den gerçekleşiyor.

YENİ FED BAŞKANI

Altın fiyatını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Başkanı Trump’ın, yeni FED Başkanını bugün açıklaması bekleniyor. Trump’ın faiz indirimlerinden yana olduğu bilinirken, piyasalarda “daha güvercin bir aday” öngörüsü ağırlık kazanıyor. Bu yönde bir ismin öne çıkması halinde ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin de artabileceği ve altın fiyatlarının bundan pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Son 24 saatte jeopolitik risklerde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran gerilimi devam ederken, Rusya-Ukrayna hattından yeni haberler geliyor.

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, yakında bir anlaşmaya varılabileceği mesajını verdi. ABD’nin 1 hafta boyunca Kiev ve çevresine saldırı düzenlenmemesi talebine Rusya’nın olumlu cevap vermesi de pozitif karşılandı.

Jeopolitik risklerde yaşanabilecek gerilemeler, piyasada risk iştahını da artırarak güvenli liman talebini azaltabilir.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜYOR

Bu arada gümüş fiyatlarında da sert gerileme dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde 121,65 dolarla rekor kıran ve 115,55 dolardan kapanış yapan gümüş fiyatı; bugün TSİ 06:25 itibarıyla 110 dolara kadar geriledi. Gümüşte günlük kayıp ilk işlemlerde %5’e yaklaştı.

PİYASADA BEKLENTİLER

Analistler, kıymetli metallerde ciddi yükselişlerin yaşandığını ve spekülatif hareketlerle aşırı alım seviyelerine ulaşıldığını belirterek, kâr satışlarının da aynı sertlikte gerçekleştiğini aktarıyor. Altında 5.000 dolar ve gümüşte 100 dolar seviyeleri hem teknik hem de psikolojik destek olarak talip ediliyor.

