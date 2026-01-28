Gümüş fiyatlarındaki tarihi yükseliş, bu hafta başında 117,75 dolar ile rekora ulaşmıştı. Ardından gelen kâr satışları sonrası yön yeniden yukarı döndü. Gümüş fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 114 dolara yakın seyrini sürdürürken; daha önce 2026 için 110 dolar tahmininde bulunan ABD’li Citi, bu öngörüsünü revize ederek gri metalin 3 ay içinde 150 dolara çıkabileceğini ve yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metal rallisi gümüşte de devam ederken, gri metal dünkü işlemlerde %7,89 gibi oldukça yüksek bir primle 111,91 dolardan kapanış yaptı. Bugün de yükselişini sürdüren ons gümüş fiyatında işlemler, sabah saatlerinde 114 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Gümüşte 2026’nın ocak ayında gerçekleşen yükseliş %58 gibi tarihî bir orana ulaşırken, bu hafta pazartesi işlemlerinde fiyatlar 117,75 dolar ile bütün zamanların rekorunu test etmişti.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüş fiyatını etkileyen gelişmelere bakıldığında, altından faklı olarak sanayide de yoğun kullanılan gri metalde arz korkuları bu yılın başında tavan yaptı. Özellikle yapay zekâ veri merkezleri, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerde kullanılan gümüşteki arzın, bu yıl bu sektörlerden gelebilecek talebe yetişmeyebileceği endişeleri yükseldi.

KORUMACI POLİTİKALAR

Bu gelişmelere birlikte Çin, ülkeden gerçekleşen gümüş ihracatına yönelik bazı kontrolleri gündemine almıştı. Piyasalarda, bu kontrollerin artmasından ve diğer ülkelere yayılmasından da korkulurken, böyle bir eğilimin gerçekleşmesi halinde küresel arz ve tedarik zincirinin daha da kötüleşebileceği aktarılıyor.

Gümüş için rekor hedef! ABD’li bankadan yeni tahmin geldi

DOLARDAKİ ZAYIFLIK

Bu arada dolar endeksinin Şubat 2022’den bu yana ilk defa 96 seviyesinin altına gerilemesi, dolarla fiyatlanan diğer emtia grubunda olduğu gibi gümüş fiyatına da pozitif yansıyor. Jeopolitik risklerin alevlenmesi, ABD’de para politikası ile FED’e ilişkin endişeler ve beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarında olduğu gibi gümüşü de destekliyor.

HEDEF FİYATLAR GERİDE KALDI

Gümüş fiyatlarında yaşanan olağanüstü hareketlilik, dünyanın büyük finans kuruluşları tarafından öngörülen hedef fiyatların da hızla aşılmasını beraberinde getirdi. Böylece hedef fiyatlarla ilgili revizeler de gelmeye başladı.

CITI’DEN YENİ TAHMİN

Daha önce gri metal için 2026’da 110 dolar tahmininde bulunan ABD’li Citi; dün yayımladığı son raporunda, Çin’deki güçlü talebe işaret etti ve gümüş fiyatının 3 ay içinde 150 dolara ulaşabileceğini öngördü. 2011 yılında 32/1 oranına ulaşan altın-gümüş rasyosunu da hatırlatan Citi analistleri, bu ihtimalin yeniden gerçekleşmesi halinde ise gümüşün 170 dolara kadar ivmelenebileceğini ileri sürdü.

