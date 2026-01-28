Altın fiyatlarında son dakika! 28 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00’ya kadar olan işlemlerde 7.305 TL ile yeni rekor seviyesini test etti. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.595 TL’den gerçekleşiyor. Ons altının 5.235 dolarla zirve yapması, iç piyasada da fiyatları yukarı taşıyor. Dolar endeksinin 4 yılın dibine gerilemesi ve jeopolitik riskler, küresel piyasalarda güvenli liman alımlarını tetikliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metallerde yaşanan olağanüstü hareketlilik devam ediyor. Ons altın dünkü işlemlerde yüzde 3,43 primle 5.180 dolardan kapanış yapmış ve yeni zirvesine ulaşmıştı. Yükseliş bugün de devam ediyor. Ons fiyatı 5.235 dolar ile yeni rekor seviyesini test etti. TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 5.230 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

28 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 28 Ocak 2026 gram altın fiyatı 7.305 TL ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla gram altında da işlemler 7.295 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.595 TL’den gerçekleşiyor. Böylece fiziki piyasada önemli bir eşik olarak gösterilen 7.500 TL barajı da aşılmış oldu. Çeyrek altın satış fiyatı da 12.385 TL’ye ulaştı.

DOLAR 4 YILIN DİBİNDE

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, dolar endeksinde yaşanan gerileme kıymetli metallere pozitif yansıyor. Dolar endeksi (DXY) bu hafta en düşük 95,55 seviyesine kadar düştü. Şubat 2022’den bu yana en dip noktalara çekilen DXY, bu sabah 96’ya yakın zayıf görünümünü sürdürüyor. ABD para birimindeki bu zayıflık, dolarla fiyatlanan emtia ürünlerinin fiyatlarını destekliyor.

Gram altın 7.500 TL’yi geçti! Fiyatlar durmuyor, yeni rekor geldi

JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD yönetiminin son dönemdeki Venezuela, İran ve Grönland yaklaşımı ve yeniden tarifeleri öne sürmesi ise jeopolitik riskleri artırarak, güvenli liman talebini artırıyor. Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve Grönland krizi gibi başlıklardaki öngörülemez tutumunun müttefik ülkeleri alternatif arayışlara yöneltmesini gösteriyor. ABD'nin küresel güvenlikteki rolünden uzaklaşmaya başladığını aktaran analistler, bu sebeple dolara satış geldiğini ve altın başta olmak üzere alternatif varlıkların öne çıktığını ifade ediyor.

ABD VERİLERİ VE FED

Son dönemde ABD’de zayıf gelen verilere tüketici güveni de eklendi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi ocak ayında 84,5'e geriledi ve bu rakam Mayıs 2014'ten bu yana en dip noktaya işaret etti. Söz konusu veri, piyasadaki karamsarlığı da gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ve ABD’nin mali yapısına ilişkin endişelerin yanı sıra ülkede hükümetin yeniden kapanma riski de altına olan ilgiyi artırıyor.

