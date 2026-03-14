Tahran yönetimi, BAE’deki limanların ABD operasyonları için kullanıldığını iddia ederek bu noktaları "meşru hedef" ilan etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları BAE’deki liman ve iskeleleri kullanarak gerçekleştirdiğini iddia etti.

Zülfikari, "ABD ordusu, BAE’deki saklandıkları yerleri kullanarak Ebu Musa ve Hark Adası’nı hedef almıştır. Bu noktaları vurmak bizim ulusal egemenlik hakkımızdır" dedi.

Tahran yönetimi, BAE halkına seslenerek ABD askerlerinin bulunduğu liman ve yerleşim merkezlerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İran bir ülkeyi daha tehdit etti! "ABD askerlerinin yanından uzak durun, vuracağız"

BAE HAVA SAVUNMASI ALARMDA: 1600 İHA ENGELLENDİ

BAE Savunma Bakanlığı da bugün İran’dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini aktardı.

SİVİL KAYIPLAR VE YARALILAR ARASINDA TÜRK VATANDAŞI DA VAR

BAE ayrıca şimdiye kadar aralarında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanan 141 kişi arasında ise Türkiye dahil 28 farklı ülke vatandaşının bulunduğu kaydedildi. BAE Savunma Bakanlığı, devletin egemenliğini ve güvenliğini korumak için her türlü tehdide karşı kararlılıkla duracaklarını hatırlattı.

