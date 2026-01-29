Birleşik Arap Emirlikleri, dünyada ilk olacak “Altın Sokağı” projesiyle altın ve mücevher sektörünü tek merkezde toplamaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai’yi küresel altın ve mücevher ticaretinin merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda dikkat çeken yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dubai’de, dünyada ilk kez kurulacak olan “Altın Sokağı” projesi kamuoyuna tanıtıldı.

KONUMUNU GÜÇLENDİRMESİ HEDEFLENİYOR

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Ithra Dubai” şirketi tarafından geliştirilen ve “Dubai Altın Bölgesi” adı verilen yeni ticaret alanının resmen duyurulduğu belirtildi. Proje ile Dubai’nin uluslararası altın ve mücevher piyasasındaki konumunu daha da güçlendirmenin hedeflendiği ifade edildi.

BİNDEN FAZLA PERAKENDECİ OLACAK

Birleşik bir ticaret ekosistemi olarak tasarlanan Dubai Altın Bölgesi’nde binden fazla perakendecinin faaliyet göstermesi planlanıyor. Bölgede perakende mücevher satışının yanı sıra külçe altın ticareti, toptan satış ve yatırım odaklı işlemler de aynı çatı altında toplanacak.

DÜNYADA BİR İLK: ALTIN SOKAĞI

Projede en dikkat çeken unsurun ise dünyada bir ilk olacak “Altın Sokağı” olduğu vurgulandı. Bu özel alanın, altın ticaretinin vitrini niteliğinde olması bekleniyor.

Öte yandan BAE merkezli El-Beyan gazetesinde yer alan bilgilere göre, ülke 2024-2025 döneminde 53,41 milyar dolarlık altın ihracatı gerçekleştirdi. Altın ticaretinde dünyada ikinci sırada yer alan BAE’nin en önemli ticaret ortakları arasında İsviçre, İngiltere, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye bulunuyor.

