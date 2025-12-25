Singapur Hava Yolları'nın Dubai-Singapur seferinde, business class yolcusu olan Çin vatandaşı Liu Ming , 8 Ağustos gecesi uyuyan bir yolcunun baş üstü dolabındaki 100 bin Singapur doları (yaklaşık 3 milyon 350 bin TL) değerindeki valizini çalmaya teşebbüs etti. Mağdurun eşinin uyanıp müdahale etmesiyle yakalanan Ming, Singapur'daki mahkemede hırsızlık suçunu itiraf ederek, ulusal havayolunun itibarını zedelediği gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir business class yolcusu, Singapur Hava Yolları'nın uçağında başka bir yolcunun valizini çalmaya teşebbüs ettiği için 20 ay hapis cezası aldı.

26 yaşındaki Çin vatandaşı Liu Ming, 7 Ağustos'ta Dubai'den Singapur'a giden uçuşa, özellikle iş sınıfındaki diğer yolculardan değerli eşya çalmak niyetiyle bindiğini mahkemede kabul etti.

MAĞDURUN EŞİNİN UYANMASIYLA YAKAYI ELE VERDİ

Olay, uçuşun 8 Ağustos'un erken saatlerinde, akşam yemeği servisi bittikten ve kabin ışıkları kısıldıktan sonra meydana geldi. Mağdur yolcu uyurken, Liu Ming, koltuğundan kalkarak bir Azerbaycanlı business class yolcusunun valizini baş üstü bölmesinden aldı ve kendi koltuğuna taşıdı.

Ancak, mağdurun eşi kısa bir uykudan uyanarak Ming'i valizi alırken gördü. Kadın, ne olduğunu anlamadığı adamla yüzleşti ve kabin ekibine haber verdi. Yakalandığını anlayan Ming, valizi hemen yerine geri bıraktı ve kabin ekibine çantaları yanlışlıkla karıştırdığını iddia etti.

Business Class yolcusu değil, uçan hırsız! 3 milyon liralık soygun girişimi

VALİZDEKİ EŞYALARIN DEĞERİ ŞAŞIRTTI

Kabin ekibinin durumu bildirmesi üzerine Liu Ming, Singapur Changi Havalimanı'na iner inmez tutuklandı. Mahkemeye sunulan bilgilere göre, çalınmaya çalışılan valizin içinde bir miktar nakit, 2 bin 100 dolar değerinde Huawei dizüstü bilgisayar, 56 puro, bir Chopard saat ve bir Audemars Piguet saat olmak üzere toplam 100 bin Singapur doları (yaklaşık 3 milyon 350 bin TL) değerinde eşya bulunuyordu. Mağdurun eşinin hızlı müdahalesi sayesinde hiçbir eşyanın kaybolmadığı belirtildi.

SUÇU KABULLENMEDEN ÖNCE DİRENDİ

Polis, Liu Ming'in soruşturma sırasında işbirliği yapmadığını ve olayın bir kaza olduğunu ileri sürerek hırsızlığı inkar etmeye devam ettiğini açıkladı. Ancak, Ming'in kendi çantası ile mağdurun valizinin görünüm ve malzeme açısından tamamen farklı olduğu kanıtlandı.

Savcı Yardımcısı Cheah Wenjie, Ming için 20 aya kadar hapis cezası talep etti. Savcı, uçakta işlenen hırsızlık suçlarının Singapur'un ulusal havayolu şirketinin ve turizm sektörünün itibarını zedeleyeceği gerekçesiyle cezanın caydırıcı olması gerektiğini vurguladı. Liu Ming, hırsızlık suçunu kabul etti ve 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

