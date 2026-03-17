Son günlerde TikTok’ta viral olan “Beni Al” şarkısıyla dikkat çeken Ankara Echoes hakkında merak edilenler artıyor. Şarkıların yapay zeka olup olmadığı ve grup üyelerinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ankara Echoes şarkıları yapay zeka mı?

Dijital müzik platformları ve sosyal medya trendleri, son dönemde yeni müzik projelerini kısa sürede geniş kitlelere ulaştırıyor. Bu projelerden biri olan Ankara Echoes, özellikle “Beni Al” şarkısıyla TikTok’ta gündeme geldi.

Şarkının viral olmasıyla birlikte dinleyiciler arasında farklı iddialar ortaya atıldı. Özellikle grubun müziklerinin yapay zeka tarafından üretildiği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

ANKARA ECHOES ŞARKILARI YAPAY ZEKA MI?

Ankara Echoes cephesinden yapılan açıklamalara göre şarkılar doğrudan yapay zeka tarafından üretilmiyor. Grup üyeleri, bestelerin ve sözlerin tamamen kendilerine ait olduğunu belirtiyor. Yapay zekanın yalnızca prodüksiyon sürecinde mix/mastering aşamalarında kullanıldığı açıklandı.

ANKARA ECHOES GRUP ÜYELERİ KİM?

Ankara Echoes'in sitesinde yer alan Grup üyeleri şu şekilde:

Mertkan Erkan: Şarkı yazarı ve Vokal

İzel Susam: Çağlama ve Vokal

Özgün Aksüyek: Klavye ve Bekvokal

Özgür Aksüyek: Gitar ve Bekvokal

Doğan Aşkıner: Altyapı ve Vokal

Erman Erdoğan: Davul ve Bekvokal

Eşref Koçak: Basgitar

Emre Gürsoy: Perküsyon

Paraz: Vokal

Emrullah Çakay: Vokal

BENİ AL ŞARKISI NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Şarkı, TikTok’ta kısa sürede viral hale geldi. Duygusal yapısı ve kolay akılda kalan melodisi geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

