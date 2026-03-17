BMW'nin "Neue Klasse" tasarım dilinin ilk meyvelerinden olan yeni BMW i3 sedan, resmi tanıtımına saatler kala sızdırıldı. 18 Mart’ta yapılacak büyük lansman öncesinde ortaya çıkan görseller, markanın gelecekteki tasarım dilini ve iddialı teknik verilerini gözler önüne seriyor.

BMW meraklılarının heyecanla beklediği yeni i3, markanın dijital kanallarında yapılan bir paylaşım ve sızan görsellerle erkenden gündeme oturdu. Mevcut 3 Serisi'nin tamamen elektrikli halefi olarak görülen model, sadece tasarımıyla değil, sunduğu teknolojik altyapıyla da segmentinde standartları yeniden belirlemeye aday.

Yeni BMW i3, BMW’nin "Neue Klasse" adını verdiği minimalist ve fütüristik tasarım anlayışını benimseyen ilk seri üretim modellerden biri olacak.

Sızdırılan görsellerde en dikkat çeken detay, tamamen yenilenen böbrek ızgara yapısı oldu. Geleneksel dikey formun aksine, ön bölüm boyunca yatay şekilde uzanan aydınlatmalı çerçeveye sahip bu yeni ızgara, ince yapılı LED farlarla birleşerek araca modern bir "yüz" kazandırıyor.

Aerodinamik verimliliği artırmak adına gövdeye gizli kapı kolları tercih edilirken, BMW’nin imzası olan Hofmeister kıvrımı arka sütunda varlığını koruyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan ince LED stop lambaları sportif silüeti tamamlıyor.

BMW’den büyük sızıntı: Yeni i3 sedan tanıtımdan önce ortaya çıktı!

800 KİLOMETRE MENZİL

Teknik tarafta yeni BMW i3, iddialı verilerle geliyor:

- En üst donanım paketinde 108 kWh kapasiteli NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) batarya kullanılması ve bu sayede 800 kilometreye kadar menzil sunulması bekleniyor.

-800 volt elektrik mimarisi sayesinde 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacak olan araç, sadece birkaç dakikalık şarjla yüzlerce kilometre yol kat edebilecek.

-İlk etapta çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli i3 50 xDrive versiyonunun satışa sunulacağı, bu modelin performans odaklı bir sürüş deneyimi vadedeceği belirtiliyor.

BMW’den büyük sızıntı: Yeni i3 sedan tanıtımdan önce ortaya çıktı!

İÇ MEKANDA DİJİTAL DEVRİM

Kabinde ise BMW iX3 modelinden aşina olduğumuz yeni nesil dört kollu direksiyon simidi ve yüzer formdaki devasa dokunmatik ekran başrolde. Fiziksel tuşların minimuma indirildiği kokpitte, BMW'nin yeni nesil yazılım arayüzü ve gelişmiş head-up display teknolojilerinin yer alması bekleniyor.

NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Yarın resmi lansmanı yapılacak olan yeni BMW i3'ün seri üretiminin 2026 yılının ortalarında başlaması planlanıyor.

