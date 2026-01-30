2025 yılını 4.322 dolardan kapatan ons altın fiyatı, 2026’nın ocak ayının son işlem gününde (TSİ 09:00 itibarıyla) 5.220 dolara yakın seyrediyor. Onsta aylık yükseliş %20,70 olarak gerçekleşiyor. Bu prim, Ocak 1980 sonrası en yüksek aylık prim olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. 30 Ocak 2026 gram altın fiyatında ise işlemler spot piyasada 7.295 TL’den devam ederken, 1 kilo altında Kapalıçarşı ile fiyat makası ilk defa 10 bin dolara yaklaştı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ocak ayının son işlem günü başlarken, 2026 yılı, özellikle kıymetli metal fiyatlarında tarihe geçecek primlerle başladı.

Ons altın 2025 yılını yaklaşık %65 primle 4.322 dolardan tamamlamıştı. 2026’nın ilk ayında ise daha hızlı yükselişe geçen altın fiyatları, dünkü işlemlerde 5.602 dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştı. Ardından gelen kâr satışlarının etkisiyle ons altında gerileme yaşansa da 30 Ocak 2026’da TSİ 09:00 itibarıyla fiyatlar 5.220 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

46 YILIN EN YÜKSEK PRİMİ

Onsta ocak ayının son işlem gününde aylık yükseliş %20,70 olarak gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarının tarihine bakıldığında, ons fiyatı son olarak 1980 yılının ocak ayında %30,13 gibi yüksek bir prime imza atmıştı. Bu yıl ocakta gerçekleşen prim ise o tarihten itibaren geride kalan 46 yıllık dönemde ons altındaki “en yüksek aylık yükseliş olarak” olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

Tarihî prim, rekor makas! Altında 46 yıldır böylesi görülmedi

30 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki tarihi yükseliş gram altın fiyatını da hızlı primlerle birlikte tarihi rekorlara taşıdı. Spot piyasada işlem gören gram altın bu hafta 7.811 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. 30 Ocak 2026 gram altın fiyatında ise işlemler 7.295 TL’den devam ediyor.

KAPALIÇARŞI’DA BÜYÜK MAKAS

Öte yandan altın fiyatlarındaki sert yükseliş fiziki talebin de artmasını beraberinde getirdi. Kapalıçarşı’da da fiyat makası oldukça açıldı. Bugün sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 7.720 TL’den gerçekleşiyor. Fiziki piyasa ile spot piyasa arasındaki fark, 1 kilo altında yaklaşık 425 bin TL açıldı. Bu da iki piyasa arasında 9.800 dolarlık makasa işaret ediyor. Bu fark, bugüne kadar gözlemlenen en yüksek makas olarak da dikkat çekiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2026’nın ilk ayı jeopolitik risklerde yaşanan yeni gelişmelere sahne oldu. ABD’nin Venezuela operasyonu, Grönland ısrarı ve son olarak İran ile yaşanan ve devam eden gerilim, altın fiyatlarında güvenli liman alımlarını destekledi.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME

ABD para birimine olan güvenin sarsılmasıyla birlikte dolar endeksi de ocak ayında, son 4 yılın en düşük seviyelerine işaret eden 95,5 seviyelerine kadar geriledi.

Bugünkü işlemlerde de 96,4’e yakın görünüm devam ederken; dolar ile fiyatlanan emtialar, ABD para biriminin zayıflamasından destek buluyor.

FED’den bu yıl beklenen faiz indirimleri de altın fiyatlarında önceden fiyatlanıyor.

MERKEZ BANKALARI VE ETF’LER

Merkez Bankalarının da ABD tahvillerini azaltarak altına yönelmeye devam etmesi sarı metalde yükselişi tetikliyor.

Altındaki bu harekete küresel yatırım fonlarının (ETF) da katılması, tarihî seviyelere yükselişte itici güçlerden biri oluyor.

