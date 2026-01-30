Kripto varlık Bitcoin bugünkü işlemlerde 81.000 dolara kadar geriledi ve kasım ayındaki dip seviyelere oldukça yaklaştı. ABD’de yapay zekâ balonu endişelerinin yeniden yükselmesi, jeopolitik tansiyonda artışla birlikte piyasalarda riskli varlıklardan kaçış eğilimi ve ABD’de şiddetli kış şartlarının madencilik faaliyetleri için tehlike arz etmesi, BTC’de de düşüşü tetikliyor. Analistler, 80 bin 500 dolar seviyesini oldukça kritik bir destek olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda borsalar, kıymetli metaller ve sanayi emtialarında tarihî yükselişler gözlemlenirken, kripto varlıklarda hayal kırıklığı yaşanıyor. Piyasanın en büyük varlığı olarak öne çıkan Bitcoin’de de son 2 günde dikkat çeken hareketler öne çıkıyor.

10 HAFTANIN DİBİNDE

Dünkü işlemlerde %-5,2 değer kaybeden ve 84 bin 530 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugün de irtifa kaybediyor. BTC fiyatı ilk işlemlerde 81.000 dolara kadar geriledi ve son 10 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde de BTC’de 82 bin dolara yakın zayıf görünüm devam ediyor.

2 HAFTADA ŞOK DÜŞÜŞ

Ekim ayında 126 bin 270 dolarla zirve yapan BTC fiyatı, ardından düşüş trendine girerek, kasımda 80 bin 500 dolara kadar gerilemişti. Bu noktadan gelen tepki alımları ile BTC, ocak ayının ortalarında 98 bin dolar sınırına kadar yükselmişti. Son 2 haftada yönünü tekrar aşağı çeviren Bitcoin, kasım ayındaki dip seviyelerine yaklaştı.

FİYATLAR KRİTİK DESTEKTE

Analistler, BTC’de yaşanan fiyat hareketlerinin kritik bir seviyeye gerilediğini belirterek, “Kasım ayında test edilen 80 bin 500 dolar oldukça önemli bir destek ve şu anda fiyatlar bu noktaya oldukça yaklaştı. Bu desteğin aşağı kırılması halinde satışlar baskısı daha da artabilir” uyarısında bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Son günlerde “yapay zekâ ve teknoloji balonu” endişelerinin yeniden yükselmesi ve ABD borsalarında işlem gören sektör hisselerinin bu korkulardan etkilenerek şok düşüşler yaşaması, kripto varlıklarda da baskıya sebep oluyor. Borsada özellikle yazılım şirketlerinde gerilemeler öne çıkarken, Microsoft hissesinde %10’luk düşüş dikkat çekti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KIŞ ŞARTLARI

ABD ve İran arasında tansiyonun yükselmesi, piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı da beraberinde getiriyor. Orta Doğu’da sular ısınırken, kripto varlıklarda satış baskısı yaşanıyor.

Öte yandan ABD’de şiddetli kış şartlarının elektrik üretimini aksatması ve şebekelerde kesintilerin yaşanması, Bitcoin madenciliği faaliyetlerinde de duraksama risklerini gündeme taşıdı.

