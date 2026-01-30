Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı tamamlandı. Son 16 turunu garantileyen 8 takım ve play-off'ta mücadele edecek ekipler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Son hafta müsabakalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netleşti. . Bu kulüplere ek olarak play-off turunda mücadele edecek ekipler de netlik kazandı.

Lig etabını 19'uncu sırada tamamlayan temsilcmiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest (İngiltere) ve Viktoria Plzen (Çekya) oldu.

Fenerbahçe, 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 12 puan topladı

UEFA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Aston Villa 3-2 Salzburg

Basel 0-1 Plzen

Betis 2-1 Feyenoord

Celtic 4-2 Utrecht

Kızılyıldız 1-1 Celta Vigo

Porto 3-1 Rangers

FCSB 1-1 Fenerbahçe

G. A. Eagles 0-0 Braga

Genk 2-1 Malmö

Lille 1-0 Freiburg

Ludogorets 1-0 Nice

Lyon 4-2 PAOK

Tel Aviv 0-3 Bologna

Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb

Nottingham 4-0 Ferencvaros

Panathinaikos 1-1 AS Roma

Sturm Graz 1-0 Brann

Stuttgart 3-2 Young Boys

TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar oldu.



Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Plzen, Kızılyıldız, Celta, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, play-off turunda mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası