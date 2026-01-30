UEFA Avrupa Ligi'nde düğüm çözüldü: Son 16 turu ve play-off'a kalan takımlar
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı tamamlandı. Son 16 turunu garantileyen 8 takım ve play-off'ta mücadele edecek ekipler belli oldu.
- Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.
Son hafta müsabakalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netleşti.
Lig etabını 19'uncu sırada tamamlayan temsilcmiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest (İngiltere) ve Viktoria Plzen (Çekya) oldu.
UEFA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Aston Villa 3-2 Salzburg
Basel 0-1 Plzen
Betis 2-1 Feyenoord
Celtic 4-2 Utrecht
Kızılyıldız 1-1 Celta Vigo
Porto 3-1 Rangers
FCSB 1-1 Fenerbahçe
G. A. Eagles 0-0 Braga
Genk 2-1 Malmö
Lille 1-0 Freiburg
Ludogorets 1-0 Nice
Lyon 4-2 PAOK
Tel Aviv 0-3 Bologna
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb
Nottingham 4-0 Ferencvaros
Panathinaikos 1-1 AS Roma
Sturm Graz 1-0 Brann
Stuttgart 3-2 Young Boys
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar oldu.
Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Plzen, Kızılyıldız, Celta, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, play-off turunda mücadele edecek.