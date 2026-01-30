İzmir su kesintisi 30 Ocak listesi İZSU tarafından vatandaşların erişimi için paylaşıldı. İzmir'de Bornova, Kınık, Selçuk ve Bergama ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda bazı ilçe ve bölgelerde de planlı su kesintileri devam ediyor. İşte 30 Ocak 2026 İZSU kesinti sorgulama ekranı...

İzmir su kesintisi 30 Ocak listesi vatandaşların gündeminde. İZSU tarafından yapılan bilgilendirmelere göre Bornova, Kınık, Selçuk ve Bergama ilçelerinin bazı mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kaynaklı sorunlar, ana boru arızaları ve pompa arızaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte İZSU kesinti sorgulama ekranı...

İzmir su kesintisi 30 Ocak: İZSU kesinti sorgulama ekranı (Bornova, Kınık, Selçuk, Bergama)

İZMİR SU KESİNTİSİ 30 OCAK LİSTESİ

SELÇUK SU KESİNTİSİ: GÖKÇEALAN 30.01.2026 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gökçealan tamamı elektrik arızası nedeniyle kesilmiştir.

KINIK SU KESİNTİSİ: FATİH 30.01.2026 saat 08:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FATİH MAHALLESİ ÇİTLENBİK SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.

BERGAMA SU KESİNTİSİ: BALABAN, İSMAİLLİ 30.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASI NEDENİYLE İSMAİLLİ VE BALABAN MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 4 SAATLİK SU...

BORNOVA SU KESİNTİSİ: EVKA 3, NALDÖKEN 30.01.2026 saat 07:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası BORNOVA NALDÖKEN MAHALESİNDE GEDİZ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGE PO...

İZSU PLANLI SU KESİNTİLERİ

Planlı Su Kesintisi Programı

23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:

Karabağlar İlçesi'nin; Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, AşıkVeysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme,Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp,Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay,Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi,Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre,Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri,

Konak İlçesi'nin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis,Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, CengizTopel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, EmirSultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt,Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit,Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale,Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali,Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk,Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur,Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız,Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik Mahalleleri,

Bornova İlçesi'nin; Barbaros, Çamkule mahallesi (kısmen),Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen),Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer mahalleleri. Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere,Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit,Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri,

Balçova İlçesi'nin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur,Teleferik Mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı,Sahilevleri, Yenikale Mahalleleri,

Güzelbahçe İlçesi'nin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Mahalleleri,

Buca İlçesi'nin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB,Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar,Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez,Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, ValiRahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri,

Gaziemir İlçesi'nin; Emrez mahallesi (kısmen), Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez(kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer Mahalleleri,

Karşıyaka İlçesi'nin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı,Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım,Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım Mahalleleri,

Çiğli İlçesi'nin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık,Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, GaziMustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, UğurMumcu, Yeni, Yakakent Mahalleleri,

Bayraklı İlçesi'nin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı,Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur,Osmangazi Postacılar, Refik Şevketİnce, Soğukkuyu, Yamanlar Mahalleleri,

Menemen İlçesi'nin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar,İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri,

Menderes İlçesi'nin; Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet Mahalleleri.

