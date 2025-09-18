Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'dan tarih çıktı! Kazılarda 8 mezar daha gün yüzüne çıkarıldı

Adıyaman'dan tarih çıktı! Kazılarda 8 mezar daha gün yüzüne çıkarıldı

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'ndeki kazılarda 8 oda mezarı bulundu. Yetkililerin kazıların 3 hafta önce başladığını ve toplam 40 mezarın gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Adıyaman'da Roma dönemine ait Tharsa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

3 HAFTA ÖNCE BAŞLAMIŞLAR

Çalışmalarda 8 oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmalarının 3 hafta önce başladığını belirtti.

TOPLAM 40 ODA MEZARI ORTAYA ÇIKARILDI

Alkan, 2019'da başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 40 oda mezarın ortaya çıkarıldığını belirterek, “Son 3 haftada 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı. Tharsa Antik Kenti, Perre Antik Kenti’nden daha özellikli oda mezarlarına sahip. Ziyaretçilerimizi bu alanı görmeye davet ediyorum.” dedi.

