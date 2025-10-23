Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp sanılıyordu, toprağın altından çıkmıştı! Çiğdem'in katillerine istenen ceza belli oldu

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya’da kaybolan 35 yaşındaki Çiğdem E.’nin cesedinin bir evin bahçesinde gömülü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada hazırlanan mütalaa mahkemeye sunuldu. Başsavcılık, yabancı uyruklu sanık G.S. için kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüsten 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve nitelikli hırsızlıktan 5 ila 10 yıl arası hapis cezası talep etti. Diğer 3 sanığın ise 5 yıla kadar hapsi istendi.

Konya'da cesedi bir evin bahçesinde gömülü bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu sanık ve ona yardım edenler hakim karşısına çıktı. 

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, öldürülen Çiğdem E'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

Çiğdem E'nin aile avukatı Faruk Şimşekoğlu, tutuklu sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğini ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın da suça iştirak ettiğini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık G.S'nin Çiğdem E'ye yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca diğer 3 yabancı uyruklu sanığın da "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti G.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından 18 Mayıs 2024'te kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Çiğdem E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 4 ay sonra olayla ilgili yabancı uyruklu G.S, B.H, A.J. ve J.T. gözaltına alınmıştı.

Yapılan sorgulamalar sonrası Çiğdem E'nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulunmuştu.

