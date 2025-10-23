Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi

İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi
3. Sayfa Haberleri

Çankırı’da, eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden İlknur Kertlez, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kertlez’in cenazesi, sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Olay, dün Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. 

İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi - 1. Resim

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİNİ YARALADI

Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı halde bulunan Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi - 2. Resim

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Kertlez'in cenazesi ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Kertlez için Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Buğay köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kertlez'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

İşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi - 3. Resim

KORUMA TEDBİRLERİNİ İHLAL ETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde de boşandıkları öğrenildi.

