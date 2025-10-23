Tehdit masasında o da vardı! Aylin Arslantatar, Yenidoğan davasında savcı Yavuz Engin'e ağlayarak seslendi

İnfiale neden olan Yenidoğan çetesi davası soruşturma aşamasında olduğu dönemde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13 sanık, ilk defa hakim karşısına çıktı.

"SUÇLAMALAR KARŞISINDA HİCAP DUYUYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Avukat Aylin Arslantatar, "1 yılı aşkın süredir tutuklu kaldıktan sonra nihayet savunma yapıyorum. İddianamede üzerime atılı suçlamalar karşısında hicap duyuruyorum ve kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Zengin'i 1 yıldır tanıyorum.

Abisinin Antalya’da yargılandığı bir dosya vasıtası ile tanıştım. Mustafa Kemal Zengin, kendini müsteşar olarak tanıttı. Mustafa Kemal Zengin olayını düzenlenen raporlar sonrası öğrendim. Burada duyduklarımı ilk kez öğreniyorum. Ailemin oğlunu okul kaydına götürüyorduk, o sırada Mustafa Kemal Zengin beni aradı ve bir doktor tanıdığının tutuklandığını söyledi.

Ben de eğer Büyükçekmece'de ise arkadaşım var ona sorarım dedim. Yavuz Engin'i aradım, bu dosyanın onda olup olmadığını sordum. O da bana, ‘bekle’ dedi, daha sonra beni aradı, ‘bu dosya bende sakın girme, sıkıntılı’ dedi. Bende, ‘Yok etik olmaz zaten merak etme’ dedim. Sonrasında Mustafa Kemal Zengin beni aradı, ben de Zengin’e, ‘Bu dosya arkadaşıma düştü, ben bu dosyayı alamam’ dedim. Hatta konuşma sonrası para önemli değil, önemli olan dostluk dedim" ifadelerini kullandı.

"SAVCININ AİLESİNİ KORKUTURUZ"

Mustafa Kemal Zengin ile bir yemeğe katıldıklarını ve Zengin’in burada konuyu açtığını söyleyen Arslantatar, "Ben zengin bir ailenin kaçırılan çocuğunun davasında vekildim. Bu davadan tehdit alıyordum. Aile bana jest için bir yemek düzenledi. Mustafa Kemal Zengin, yemek sırasından Ankara'dan gelerek aramıza katıldı.

Bu sırasında hakim ve savcılardan konu açılınca, Zengin bana, ‘Büyükçekmece savcısı Yavuz Engin senin arkadaşın mı?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince, tutuklu olan bir sanığın dosyası nedeniyle Engin’e kızgın olduğunu, Engin'in ailesini tanıdıklarını, ‘kardeşini korkuturuz’ gibi sözler söylediklerini anlattı.

"ONA ÇATAL FIRLATTIM"

Zengin’in bu anlattıklarına yemekte bulunan herkes şahittir. Ben, Zengin’in bu sözleri sonrası çılgına döndüm ve Zengin’e çatal fırlatarak tepki gösterdim. Kendime yönelik tehditlerden korkmam ama sevdiklerimin tehdit edilmesinden korkarım. Yemekte bu konunun konuşulmasına müsaade etmedim. Yavuz Engin'in tehdit edildiğini ilk öğrendiğimde, bunu kabul edemem, diyerek tepki gösterdim" şeklinde konuştu.

SAVCI YAVUZ ENGİN'E AĞLAYARAK SESLENDİ

Sanık Arslantatar savunma sırasında müşteki savcı Yavuz Engin'e dönüp, ağlayarak "Ben seni korudum, senin için kendimi feda ettim" dedi.

Mustafa Kemal Zengin

Arslantatar, "İşlemediğim bir suçtan adam öldürmeye teşebbüs gibi ağır bir suçlamadan yargılamaktan utanç duyuyorum. 13 aydır tutukluyum ve artık tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

MUSTAFA KEMAL ZENGİN MAHKEME BAŞKANINI SUÇLADI

Duruşmada, Arslantatar savunma yaptığı sırada araya girmeye çalışan sanıklardan Mustafa Kemal Zengin, mahkeme başkanına haklarının korunmadığını ileri sürerek, "Başkanım niye benim kişisel haklarımı savunmuyorsunuz, sadece beni susturuyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sizi sonra dinleyeceğim. Ben kimsenin tarafını tutmuyorum, size de söz hakkı vereceğim" şeklinde cevap verdi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmaları ile devam ediyor.