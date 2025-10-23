Nijer'de Amerikalı bir pilot kaçırıldı! Daha önce kaçırılan 2 isimden haber alınamamıştı

Nijer'de ABD vatandaşı pilot Kevin Rideout'un, başkent Niamey'de kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika'da insani yardım ve misyonerlik faaliyetleri yürüten uluslararası evanjelik kuruluş olan "Serving In Mission (SIM)" için çalışan 48 yaşındaki sivil pilot Rideout, Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında kaçırıldı.

ABD'nin Niamey Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tüm seyahatlerinde zırhlı araç kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.

Uyarıda, büyükelçilik personeli ile ailelerinin restoran ve açık hava pazarları gibi yerlere gitmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN AFRİKA KOLU BAŞ ŞÜPHELİ

Olayı henüz üstlenen olmasa da Rideout'un terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kolu tarafından kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KAÇIRILAN 2 İSİM HALA KAYIP

Örgüt, Agadez bölgesinde 11 Ocak'ta Avusturya vatandaşı sivil toplum örgütü çalışanı Eva Gretzmacher (73), 13 Nisan'da da İsviçre vatandaşı eğitimci Claudia Abbt'i (67) kaçırmıştı.

Gretzmacher ve Abbt'tan bir daha haber alınamamıştı.