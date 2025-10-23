Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijer'de Amerikalı bir pilot kaçırıldı! Daha önce kaçırılan 2 isimden haber alınamamıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'de ABD vatandaşı pilot Kevin Rideout'un, başkent Niamey'de kaçırıldı. Kaçıranların terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kolu olduğu belirtiliyor. Örgüt tarafından daha önce 11 Ocak'ta kaçırılan Avusturya vatandaşı Eva Gretzmacher ile 13 Nisan'da da kaçırılan İsviçre vatandaşı Claudia Abbt'iden haber alınamamıştı.

Nijer'de ABD vatandaşı pilot Kevin Rideout'un, başkent Niamey'de kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika'da insani yardım ve misyonerlik faaliyetleri yürüten uluslararası evanjelik kuruluş olan "Serving In Mission (SIM)" için çalışan 48 yaşındaki sivil pilot Rideout, Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında kaçırıldı.

ABD'nin Niamey Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tüm seyahatlerinde zırhlı araç kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.

Uyarıda, büyükelçilik personeli ile ailelerinin restoran ve açık hava pazarları gibi yerlere gitmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Nijer'de Amerikalı bir pilot kaçırıldı! Daha önce kaçırılan 2 isimden haber alınamamıştı - 1. Resim

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN AFRİKA KOLU BAŞ ŞÜPHELİ

Olayı henüz üstlenen olmasa da Rideout'un terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kolu tarafından kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KAÇIRILAN 2 İSİM HALA KAYIP

Örgüt, Agadez bölgesinde 11 Ocak'ta Avusturya vatandaşı sivil toplum örgütü çalışanı Eva Gretzmacher (73), 13 Nisan'da da İsviçre vatandaşı eğitimci Claudia Abbt'i (67) kaçırmıştı.

Gretzmacher ve Abbt'tan bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

