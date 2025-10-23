Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 100 milyon ton kaya petrolü keşfedildi! Çin ekonomisini kalkındıracak büyük rezerv

100 milyon ton kaya petrolü keşfedildi! Çin ekonomisini kalkındıracak büyük rezerv

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
100 milyon ton kaya petrolü keşfedildi! Çin ekonomisini kalkındıracak büyük rezerv
Çin, Ekonomi, Yenilenebilir Enerji, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyada yeraltı kaynaklarına ilişkin keşif haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak, Çin ülkenin batısındaki Sıçuan havzasında 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfetti.

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin batısındaki Sıçuan havzasında 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Çongçing şehrinin Çiciang ilçesinde keşif amaçlı açılan sondaj kuyusunda yeni rezerv bulunduğu belirtildi.

100 milyon ton kaya petrolü keşfedildi! Çin ekonomisini kalkındıracak büyük rezerv - 1. Resim

100 MİLYON TON PETROL VE 10 BİN METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNDU 

Açıklamada, 100 milyon ton doğrulanmış rezervin bulunduğu kuyudan günde 38,64 metreküp petrol ile 10 bin metreküp doğal gaz çıkarılmaya başlandığı kaydedildi.

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Lionel Messi'den 3 yıllık imzaPutin'den iptal edilen Budapeşte zirvesi ve Trump sözleri: Hem toplantıyı hem de yeri ABD önerdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Çölde deveye binmeye devam edin" demişti! İsrailli Bakan o sözlerden dolayı Suudi Arabistan'dan özür diledi - Dünyaİsrailli bakan o Arap ülkesinden özür dilediİsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündü - DünyaZulmü gururla anlattı! "Onlardan her şeyi aldık"Venezeula'dan ABD'ye kaşı askeri adım: Binlerce hava savunma sistemi ülkeye konuşlandırılacak - DünyaVenezeula'dan ABD'ye kaşı askeri adım491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua etti - DünyaPapa ile İngiltere Kralı görüştüMedvedev Trump’a ateş püskürdü! "Artık Rusya ile tam bir savaş içinde" - DünyaMedvedev Trump’a ateş püskürdü!Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü - DünyaBir sinek ısırığı hayatına mâl oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...