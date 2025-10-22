Petrol düştü, akaryakıtta beklenen oldu! Motorine indirim

Brent petrolde düşüş devam ediyor. Petrolün varil fiyatı son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, akaryakıtta da beklenen oldu.

MOTORİNE İNDİRİM

Bugünden geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi. Motorinin litre fiyatında 98 kuruş düşüş oldu. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 52-53 lira seviyelerine geriledi.

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,26 52,35 27,71 İstanbul Anadolu 52,08 52,20 27,08 Ankara 53,08 53,36 27,60 İzmir 53,42 53,70 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.