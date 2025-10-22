Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol düştü, akaryakıtta beklenen oldu! Motorine indirim

Petrol düştü, akaryakıtta beklenen oldu! Motorine indirim

- Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oldu. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına indirim geldi. Peki motorinin litresi kaç lira oldu? İşte 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolde düşüş devam ediyor. Petrolün varil fiyatı son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, akaryakıtta da beklenen oldu. 

MOTORİNE İNDİRİM 

Bugünden geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi. Motorinin litre fiyatında 98 kuruş düşüş oldu. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 52-53 lira seviyelerine geriledi. 

Petrol düştü, akaryakıtta beklenen oldu! Motorine indirim - 1. Resim

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,2652,3527,71
İstanbul Anadolu52,0852,2027,08
Ankara53,0853,3627,60
İzmir53,4253,7027,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

