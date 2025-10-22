Turizmci yeni sezondan umutlu: Oteller bizi dinlemedi, fiyatlar 2026’da dengelenecek

ÖMER TEMÜR ANTALYA - Geçtiğimiz yıl erken rezervasyonları fırsat bilen otelcilerin fiyatları enflasyonun üzerinde artırması büyük tepki çekmişti. Fiyatlardaki artışa rağmen başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanan turizm sektöründe fiyatların gelecek yıl dengeye oturması bekleniyor. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, 2026 yılı için daha umutlu olduklarını belirterek “Otel fiyatlarında enflasyon, döviz ve maliyetlerin ötesinde artışlar gördük. Bu artışların doğru olmadığını muhataplarımıza anlatmaya çalıştık. Mayıs-haziran aylarına geldiğimizde otel sahipleri fiyatın fazla olduğunu fark etti. Şanslıydık ki koltukları doldurabildik. 2026 için tahminler iyi. Fiyatlarda bu kadar artış da olmayacak. Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Otel fiyat artışları enflasyonun üzerine çıkmamalı” ifadelerini kullandı. 2026 yaz sezonunda Türkiye’ye yönelik talebin devam ettiğinin altını çizen Kownatzki “Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 12 artış görüyoruz. Türkiye, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle Avrupa pazarında güçlü bir konuma sahip. Türkiye hâlâ fiyat-performans açısından cazip bir destinasyon. SunExpress olarak, Türkiye’nin turizm potansiyeline yürekten inanıyoruz” dedi.

15 YENİ DESTİNASYONA UÇACAK



SunExpress olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 13 milyon yolcu ve yüzde 85 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren Kownatzki, yeni sezonda 15 destinasyona daha uçacaklarını bildirdi. Kownatzki şunları kaydetti: 2022’de Birleşik Krallık ve İrlanda pazarından Türkiye’ye uçuşlara başlamıştık. İlk yıl yüzde 85 yolcu artışı ile inanılmaz talep aldık. Koltuk kapasitemizi tam dört kat artırdık. Bu pazarda, 2024 yılına kıyasla yolcu sayısında yüzde 22’lik bir artış gözlemliyoruz. 2025/26 kış sezonunda İzmir-Porto hattını haftada 2 kez olmak üzere 5 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Ayrıca İzmir çıkışlı Madrid uçuşlarını haftada 3’e, Barselona uçuşlarını ise haftada 5’e çıkardık. İlk defa Bodrum çıkışlı Birleşik Krallık seferlerine başlıyoruz. Varşova-Antalya uçuşlarını haftada 7’ye, Krakow-Antalya uçuşlarını da haftada 3’e çıkarıyoruz. Yeni açılacak 10 yeni dış hat rotası arasında Antalya-Cork, Antalya-East Midlands, Antalya-Memmingen, İzmir-Porto, İzmir-Sofiya, Milâs Bodrum-Gatwick, Milâs Bodrum-Manchester, Edremit-Hannover, Edremit-Münih ve Hatay-Düsseldorf yer alıyor. Ayrıca iç hatlarda Antalya ve İzmir çıkışlı uçuşlarla Türkiye’nin 21 şehrini birbirine bağlıyoruz.

HANGAR YATIRIMI GELİYOR



SunExpress, Antalya’ya hangar ile simülasyon merkezi için yatırım yapacak. Max Kownatzki, hangarı üç yıl içerisinde devreye alacaklarını belirterek, “Merkezde 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Hangar 12 uçağa aynı anda hizmet verecek. Sadece Antalya’daki değil, bölgedeki hava yolu şirketlerinin de ağır bakımları burada yapılacak” dedi. Şu an 77 uçak ile hizmet veren SunExpress’in büyüme planları kapsamında 132 adet Boeing uçak siparişi de bulunuyor. Bunların 87’si kesin sipariş durumunda. SunExpress bu siparişler ile birlikte 2030’lu yılların başında filosunun büyük çoğunluğunun 737-8 ve 737-10 modeli uçaklardan oluşmasını hedefliyor. Ayrıca bugüne kadar 200 pilotu sektöre kazandıran firma 2030 yılına kadar 200 pilot ve 400 teknisyene daha eğitim vererek sektöre desteğini sürdürecek.