Necip Fazıl adaptasyonu ilk defa seyirciyle buluşacak! 'Bir Adam Yaratmak' filmi Boğaziçi Film Festivali’nde

MURAT ÖZTEKİN - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 13. defa gerçekleştirilecek Boğaziçi Film Festivali’nde “Ulusal Uzun Metraj Yarışma” filmleri belli oldu. 7-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak festivalde bu yıl büyük ödül için yarışacak 10 film arasında yönetmen Murat Çeri’nin Necip Fazıl Kısakürek’in aynı isimli eserinden adapte ettiği “Bir Adam Yaratmak” adlı merakla beklenen filmi de ilk defa seyirciyle buluşacak.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı eser, kaleme aldığı trajedinin içine sürüklenerek gerçek ile kurgu arasındaki sınırı kaybeden bir yazarın hikâyesini merkezine alıyor. Özel tekniklerle çekilen filmde, “yaratıcı” olduğunu sanan insanın acziyetine ve varoluş sancılarına vurgu yapılıyor. Eser, yurt dışı prömiyerini ise 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde İran’ın Şiraz şehrinde düzenlenecek 43. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde yapacak. Düzyatan’ın yanı sıra Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, İsmail Hakkı ve Murat Serezli gibi isimlerin rol aldığı filmin, 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.

Boğaziçi Film Festivali’nin “Ulusal Uzun Metraj Yarışması”na seçilen diğer filmler arasında ise “Bağ Bozumu”, “Gölün Şarkısı”, “Gündüz ve Gece”, “Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok”, “Kanto”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Rayların Ötesinde” ve “Tavşan İmparatorluğu” yer alıyor.