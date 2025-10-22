Altın Portakal’da üç Filistin filmi var! İnsanlık dramına ses olacaklar

MURAT ÖZTEKİN - Antolojideki üç film ise Filistin ve Gazze’deki insanlık dramını Orta Doğulu yönetmen, senarist ve oyuncuların gözünden beyazperdeye taşıyacak.

Bu çerçevede İsrail işgali altındaki Gazze’deki hayatı tasvir eden “Put Your Soul On Your Hand And Walk”, Gazze’de 5 yaşında hayatı yarım kalan Hind’in sesi etrafında şekillenen “The Voice of Hind Rajab” ve “All That’s Left of You” filmi sinemaseverlerle buluşacak.