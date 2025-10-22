Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın Portakal'da üç Filistin filmi var! İnsanlık dramına ses olacaklar

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım’da sinemaseverleri bir araya getirecek. “Kalpten” temasıyla yola çıkılan festivaldeki özel bölümde yer alan filmlerle, Orta Doğu’da yaşanan acılara dikkat çekilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Antolojideki üç film ise Filistin ve Gazze’deki insanlık dramını Orta Doğulu yönetmen, senarist ve oyuncuların gözünden beyazperdeye taşıyacak.

Bu çerçevede İsrail işgali altındaki Gazze’deki hayatı tasvir eden “Put Your Soul On Your Hand And Walk”, Gazze’de 5 yaşında hayatı yarım kalan Hind’in sesi etrafında şekillenen “The Voice of Hind Rajab” ve “All That’s Left of You” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

